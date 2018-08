Viron puolustusvoimat etsii vahingossa laukaistua ohjusta

Espanjalainen hävittäjä laukaisi vahingossa Amraam-ilmataisteluohjuksen Viron ilmatilassa tiistaina iltapäivällä.

Ohjuksen lentoreittiä, sijaintia ja kuntoa selvitetään, ja Viron puolustusvoimat on aloittanut ohjuksen etsinnät. Hävittäjä laukaisi ohjuksen ilmavoimien harjoitusalueella lähellä Otepäätä Etelä-Virossa.

Ohjuksessa on itsetuhomekanismi, mutta on mahdollista, että ohjus on osunut maahan.

Ohjuksen kantama on 100 kilometriä. Sen viimeinen tunnettu sijainti oli 40 kilometriä Tartosta pohjoiseen.