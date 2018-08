Paikallisen ottamat kuvat kertovat Lombokin saaren elämästä maanjäristyksen jälkeen – ainakin 13 000 kotia maan tasalla

Ida Kannisto

Indonesialaisen Rupawanin ottamat kuvat kertovat surullista tarinaa maanjäristyksen jälkeisestä elämästä Mataranin kaupungissa Lombokin saarella. Lännen Media julkaisee kuvat Rupawanin luvalla. Hän haluaa ulkomaailman tietävän hänen kotikyläänsä kohdanneesta ahdingosta.

– Me tarvitsemme apua, Rupawan sanoo tiistaiaamuna.

Alaspäin vääntyneet peltikatot notkuvat kohti maata ja talojen romahtaneista seinistä on lentänyt tiiliä ympäriinsä.

Asukkaat kulkevat hämmentyneen näköisinä luhistuneiden kotiensa edustalla. Ilmeet ovat vakavia: huoli ja stressi kuvaavat tunnelmaa.

Sunnuntaina Lombokin saarelle iskeneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena noin 13 000 kotia romahti maan tasalle ja vei paikallisten viranomaisten arvion mukaan katon yli 20 000 ihmisen pään päältä.

Pelastustyöntekijät kokivat pienen ilonpilkahduksen suuren katastrofin ja sekasorron keskellä tiistaina Lombokin saarella Indonesiassa, kun yksi ihminen saatiin vedettyä hengissä ulos romahtaneen rakennuksen raunioista.

Luhistuneen talon alle loukkuun jäänyt nainen ehti odottaa apua kaksi vuorokautta ennen kuin hänet saatiin pelastettua. Pelastustyöntekijät ahersivat tunteja rakennuksen luona.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pelastustyöntekijöiden tekevät kaivauksia myös saaren pohjoisosissa romahtaneen moskeijan raunioilla siinä toivossa, että luhistuneen rakennuksen sisään jääneet neljä ihmistä saataisiin pelastettua.

Sunnuntaina Lombokin suositulle turistisaarelle iskenyt maanjäristys on tappanut jo kymmenittäin ihmisiä, tuhonnut paikallisia kyliä ja pakottanut tuhannet ihmiset pakomatkalle kodeistaan.

Televisioyhtiö CNN:n mukaan Lombokilla tuhoutuneiden rakennusten joukossa oli kaksi vähäosaisille lapsille suunnattua kotia. Maanjäristyksen seurauksena noin 80 nuorta joutuvat viettämään yönsä ulkona. Taivasalle on suunnannut myös moni muu saaren asukkaista.

Paikalliset kokoontuivat yhteen maanantaina, edeltävän yön järistyksen jälkeen. Lännen Median haastattelema, Lombokilla asuva Rupawan kertoo, että saaren suurimmassa kaupungissa Mataramissa paikallisia on kokoontunut Selagalasin alueella sijaitsevaan puutarhaan. Alueella vallitsee pula ruuasta ja lääkkeistä.

Tiistaisen tiedon mukaan ainakin 98 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä. Suurin osa uhreista on löytynyt juuri Lombokilta, mutta myös läheiseltä Balin saarelta on Reutersin mukaan löydetty kaksi uhria.

Paikalliset, kuten muukin maailma, pelkäsivät sunnuntain voimakasta järistystä seuraavan vielä jälkijäristyksiä. Moni jättikin kotinsa siinä pelossa, että tuhoisia järistyksiä on yhä luvassa. Tiistaiaamuun mennessä paikalliset viranomaiset mittasivat alueella yli 230 jälkijäristystä.

Iso osa turisteista on kaikonnut suosituilta lomasaarilta. Maanantaina Lombokin läheisyydessä sijaitsevalla Gili Trawanganin saarella asuva Susanna Pätäri kertoi Lännen Medialle pienen saaren hiljentyneen järistyksen jälkeen. Hänen mukaansa rantaan syntyi kaaos maanantaiaamuna, kun ihmiset pyrkivät veneiden kyytiin ja pois Gili Trawanganilta.

Myös Lombokin saarelta tuhannet turistit ovat suunnanneet pois ylimääräisillä lennoilla tai Balille kulkevilla lautoilla.