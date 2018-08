Kreikka uusi poliisin ja pelastustoimen johtajat maastopalojen jälkeen

Kreikassa on vaihdettu poliisin ja pelastustoimen johtajat viimeaikaisten tuhoisten maastopalojen jälkeen. Asiasta kertoi pääministeri Alexis Tsiprasin kanslia lyhyessä lausunnossa sunnuntaina.

Metsäpaloissa on kuollut noin 90 ihmistä. Kreikan hallitusta on arvosteltu voimakkaasti siitä, miten paloja on hoidettu.

Poliisin ja pelastustoimen johtoon siirrettiin nyt niiden aiemmat apulaisjohtajat. Poliisista vastannut kreikkalaisministeri Nikos Toskas erosi perjantaina.

Oppositiopuolueet ovat syyttäneet hallitusta muun muassa riittämättömistä ennakkovaroituksista ja evakuoinneista Matin kylässä sekä uhritietojen pimittämisestä.

Tsipras on sanonut kantavansa poliittisen vastuun tragediasta.