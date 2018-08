Mehiläiskuolemiin yhdistetyn torjunta-aineen kielto kumottu suojelualueilla USA:ssa

Yhdysvaltain hallinto on kumonnut kiistanalaisten hyönteistorjunta-aineiden ja geneettisesti manipuloitujen viljelykasvien kiellon kymmenillä kansallisilla suojelualueilla, joilla maanviljelys on sallittu. Asiasta kertovat BBC ja Huffington Post. Päätös on herättänyt närää Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain kala- ja riistaviranomaisen, Fish and Wildlife Servicen apulaisjohtaja Greg Sheehan sanoi julki tulleessa muistiossa, että täyskielto loppuu ja hyönteismyrkkyjen ja siementen käyttöä harkitaan nyt tapauskohtaisesti. Kielto tuli voimaan Barack Obaman presidenttikaudella vuonna 2014.

Torjunta-aineissa on kyse neonikotinoideista, jotka on yhdistetty mehiläiskuolemiin. Ne toimivat hyönteisille hermomyrkkyinä.

Euroopan unioni kielsi huhtikuussa kolmen erityyppisen neonikotinoidin käytön kasvihuoneiden ulkopuolella.