Palkka-armeijasta voi aina pestä kätensä: Wagner-ryhmä on Venäjälle edullinen tapa ulkoistaa ulkopolitiikkaa

Ilona Vihonen

Kolme venäläistä toimittajaa tapettiin tällä viikolla levottomassa Keski-Afrikan tasavallassa kesken juttumatkan. Kolmikko jäljitti venäläistä palkka-armeijaa, joka tunnetaan nimellä Wagner. Mitä venäläiset palkkasoturit tekevät keskellä afrikkalaista kriisipesäkettä?

Wagnerin tekemisistä on viime vuosina kirjoitettu paljon, mutta varmuudella vähemmän. Mediatietojen mukaan ryhmän sotilaita on osallistunut Krimin valtaukseen sekä sotimiseen Itä-Ukrainassa ja Syyriassa. Afrikassa sen kerrotaan toimineen Keski-Afrikan lisäksi Sudanissa.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mukaan tiedossa on, että ryhmää rahoittaa Jevgeni Prigozhin, joka on myös Pietarin trollitehtaan taustalla. Wagnerin tiedetään harjoitelleen Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n kanssa, ja toissa vuonna ryhmän johtaja vastaanotti presidentti Vladimir Putinilta kunniamitalin.

Helmikuussa Wagnerin taistelijoita kuoli Syyriassa Yhdysvaltojen pommituksessa. Hetkeksi heräsi pelko Yhdysvaltojen ja Venäjän välien leimahtamisesta, mutta Venäjä ei tunnustanut sotilaita omikseen. Venäjän mukaan he olivat maan kansalaisia, mutta eivät sen sotilaita.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessorin Petteri Lalun mukaan Wagner on yksi lukuisista venäläisistä sotilasyrityksistä, joiden lähtökohdat ovat kaupallisia tai isänmaallisia, usein molempia. Osa tarjoaa palveluitaan esimerkiksi ulkomaisille yrityksille, eivätkä ne mainehaitan pelossa kelpuuta riveihinsä Itä-Ukrainassa taistelleita sotilaita. Wagner sen sijaan lukeutuu niin sanottuihin patrioottisiin yrityksiin, jotka värväävät pääasiassa entisiä ammattisotilaita taistelutehtäviin ulkomaille. Lakimuutos salli sen vuonna 2015.

– Venäjällä on ollut korkea kynnys sille, että saisi taistella jonkun muun kuin Venäjän valtion puolella, Lalu sanoo.

Asevoimiin verrattuna palkka-armeijan värvääminen on Venäjälle edullista, sillä ylläpitokuluja tulee vain operaation aikana. Venäjä on kätevästi voinut kiistää osallisuutensa, kun Wagnerin työ on joutunut kyseenalaiseen valoon. Järjestely antaa mahdollisuuden irtisanoutua vastuusta myös silloin, jos kotiin palannut traumatisoitunut sotilas luhistuu tai vahingoittaa muita.

– Koko ajanhan tässä on kyse käsienpesusta, Lalu kertoo.

Smith selittää Wagnerille siirrettyä vastuuta ulkoistamisen trendillä Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Putin linjasi jo vuonna 2012, että Venäjän pitäisi käyttää yksityisiä toimijoita ulkopolitiikkansa välikappaleina.

– Tässä on ulkoistettu Venäjän globaalien intressien edistämistä.

Smithin mukaan Venäjä ei kykene Yhdysvaltojen tavoin sotilaalliseen läsnäoloon maailman eri kriisipesäkkeissä, koska sen resurssit eivät riitä. Silti se haluaa turvata etunsa maailmalla, ja palkka-armeija on keinona edullinen. Myös luonnonvarat, kuten Syyrian öljy- ja kaasu tai Afrikan kulta, houkuttavat. Keski-Afrikassa Venäjä on saanut YK:lta valtuutuksen aseistaa ja kouluttaa maan hallitusta.

Vastuun ulkoistaminen Wagnerin kaltaisille kyseenalaisille ryhmille on kuitenkin riskibisnestä. Erilaisiin turvallisuuspalveluihin kytkeytyvillä palkka-armeijoilla on roolinsa Venäjän sisäisissä valtataisteluissa, ja niiden voi odottaa vain kiihtyvän, kun Putinin viimeiseksi ilmoitettu kausi presidenttinä lähenee loppuaan.

– Ei ole ollenkaan selvää, että palkka-armeijoista on lopulta enemmän hyötyä kuin haittaa, Smith arvioi.