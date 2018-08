Zimbabwen poliisi teki rynnäkön opposition pressitilaisuuteen

Zimbabwessa poliisi on rynnäköinyt opposition lehdistötilaisuuteen ja estänyt lehdistötilaisuutta alkamasta.

Poliisi kantoi mukanaan muun muassa kilpiä ja kyynelkaasukanistereita. Tilaisuus oli määrä järjestää hotellissa pääkaupunki Hararessa.

Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Zimbabwen vaalikomissio on julistanut hänet voittajaksi. Oppositio kuitenkin kyseenalaistaa tuloksen ja on ilmoittanut haastavansa sen oikeudessa.

Zimbabwen tilanne on ollut jännitteinen keskiviikon väkivaltaisuuksien jälkeen. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan kuusi ihmistä kuoli keskiviikkona, kun armeija ampui tuliaseilla kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa. Poliisi oli aiemmin vahvistanut kolmen kuolleen.

EU:n vaalitarkkailijat kritisoivat keskiviikkona, että vaalit vietiin läpi "epätasa-arvoisella pelikentällä".