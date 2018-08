Turkki ja Yhdysvallat jatkavat kiistelyä vangitusta amerikkalaispastorista

Turkin ja Yhdysvaltain diplomaattinen kiista jatkuu. Maiden ulkoministerit tapasivat perjantaina Singaporessa, mutta eivät saaneet merkittävää edistystä aikaan Turkissa vangittuna olevan amerikkalaispastori Andrew Brunsonin tapauksessa.

Yhdysvallat asetti keskiviikkona pakotteita Turkin oikeusministeriä ja sisäministeriä kohtaan. Ennen perjantain tapaamista ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että Yhdysvallat ottaa asian erittäin vakavasti.

– Turkkilaisille on kerrottu, että aika on kulunut loppuun ja pastori Brunsonin on aika palata kotiin. Toivon, että he näkevät tämän sellaisena kuin se on, osoituksena siitä, että olemme erittäin tosissamme, Pompeo sanoi.

– Brunsonin täytyy päästä kotiin. Kuten täytyy kaikkien amerikkalaisten, joita Turkin hallitus pitää vankeina.

Pompeo tapasi Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun. Molemmat osapuolet kuvailivat keskusteluja erittäin rakentaviksi, mutta Cavusoglu totesi, ettei kaikkia asioita voida ratkaista yhdellä tapaamisella.

– Olemme sanoneet alusta asti, että vastapuolen uhkaava kielenkäyttö ja pakotteet eivät tuota tuloksia. Toistimme sen tänään, Cavusoglu sanoi.

Brunson pyöritti protestanttikirkkoa Izmirin kaupungissa, kunnes hänet pidätettiin vuonna 2016 vakoilusta ja terrorismin tukemisesta epäiltynä. Yhdysvaltain johto on toistuvasti vaatinut hänen vapauttamistaan ja sanonut, että häntä on pidetty vangittuna aivan liian kauan.

Yhdysvaltain ja Turkin välit ovat muutenkin viilenneet viime aikoina muun muassa Syyrian tilanteen takia.