Trumpin hyökkäykset mediaa vastaan jatkuvat – presidentti kutsui toimittajia kamaliksi ihmisiksi

Sitä saa mitä tilaa! Maistuu myös meillä!

Onko ihme että Trump iskee takaisin. Kuka nyt haluaa olla nössö koulukiusattu? Trump on sentään pressa ja jos hän (hänen kauttaan republikaanien äänestäjät) on vasemmistomedian hampaissa joka päivä niin miten hänen tulisi puolustautua? Lähettämällä "nootteja". "Älkää viitsikö pojat hei kiusata"! Ainoa keino on käyttää ninenomaan sitä kiusaajaa (mediaa) välineenä ja kohteena! Ei ole kyse siis yksin Trumpista vaan niistä lähes 50 % äänestäjistä jotka halusivat hänestä pressan.



Otetan tällainen skenaario. Laura Huhtasaaresta olisi tullut pressa. Meillä YLE ja muu media olisi tukehtunut sanoihinsa jo tulosten julkaisemisuutisoinnissa. Vihervasemmisto ja ihmisoikeusjärjestöt olisivat prässänneet YLEä ja vallanneet "heidän omistamansa" uutiskanavan seuraavana päivänä huolimatta siitä että demokraattisesti toimitetuissa vaaleissa eniten ääniä saanut voitti? Media toimisi kahdella eri tavalla. Se pyrkisi saamaan negaatiota kohdistetuksi uuteen pressaan niin paljon ettei kukaan kehtaisi enää ääneen puhua hyvää hänestä ja hän päättäisi itse vetäytyä tehtävästään. Toinen vaihtoehto olisi teeskennellä että meillä ei ole pressaa lainkaan. Hänestä alettaisiin puhua henkilönä jolla ei ole valtaoikeuksia ja itse asiassa roolinsa olisi vain (ulkoisesta habituksesta johtuen) toimia virallisena (äänetön ja tyhmä) Suomineitona!



Medialla on monta tapaa toimia jokaisen meidän kohdalla jos olemme tietyllä tasolla hierarkiassa. Onko sitten median "oikeus" toimia kansankiihoittajana, tuomarina tai äänestäjien mielipiteen tyrmääjänä, sitä jokainen mediatalo voi miettiä.



Kansalaisia ei kuitenkaan voida johtaa toimituksista se on selvä. Siksi YLEnkin kannattaa miettiä miksi osa kansaa haluaa romuttaa YLE verojärjestelmän. Maksakoot ne jotka hyötyvät ja tuntevat omakseen!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.