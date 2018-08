Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Zimbabwen vaalikomissio on julistanut hänet voittajaksi. Oppositio kuitenkin kyseenalaistaa tuloksen ja on ilmoittanut haastavansa sen oikeudessa.

Virallisten tulosten mukaan Mnangagwa sai 50,8 prosenttia äänistä ja hänen päähaastajansa, oppositiopuolue MDC:n Nelson Chamisa 44,3 prosenttia äänistä. MDC ja Chamisa kutsuivat ääntenlaskennan edetessä vaalituloksia väärennetyiksi, koska oppositio ei ole päässyt varmistamaan niiden totuudenmukaisuutta.

– Vaalikomission täytyy julkaista kunnolliset ja todennetut tulokset, jotka puolueet hyväksyvät. Läpinäkyvyyden ja totuudenmukaisuuden puute ja moraalin ja arvojen rappio ovat hämmentävällä tasolla, Chamisa tviittasi.

EU:n vaalitarkkailijat kritisoivat keskiviikkona, että vaalit vietiin läpi "epätasa-arvoisella pelikentällä".

Zimbabwen tilanne on ollut jännitteinen keskiviikon väkivaltaisuuksien jälkeen. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan kuusi ihmistä kuoli keskiviikkona, kun armeija ampui tuliaseilla kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa. Poliisi oli aiemmin vahvistanut kolmen kuolleen.

Vaalituloksen julkistamisen jälkeen poliisi ja armeija partioivat pääkaupunki Hararen öisiä katuja, joilla kuitenkin vaikutti olevan rauhallista. Tiettävästi julkisilla paikoilla ei nähty sen enempää mielenosoituksia kuin Mnangagwan kannattajien suuria voitonjuhliakaan.

Mnangagwa kiitti voittonsa ratkettua äänestäjiään Twitterissä.

– Vaikka olimme ehkä jakaantuneita vaaliuurnilla unelmamme yhdistävät meitä, hän kirjoitti.

– Tämä on uusi alku. Tarttukaamme toisiamme kädestä rauhan, yhtenäisyyden ja rakkauden hengessä ja rakentakaamme yhdessä uusi Zimbabwe kaikille!

Maanantaiset presidentinvaalit, parlamentin alahuoneen vaalit ja paikallisvaalit olivat Zimbabwen ensimmäiset 37 vuotta itsevaltaisesti hallinneen Robert Mugaben syrjäyttämisen jälkeen.

Keskiviikon väkivaltaisuudet ja opposition epäilykset vaalien epärehellisyydestä ovat kuitenkin monen silmissä varjostaneet uutta alkua, jota vaalien piti symboloida koko kansalle.