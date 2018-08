Paavi julisti kuolemantuomion vääräksi kaikissa olosuhteissa

Paavi Franciscus julisti torstaina kuolemantuomion vääräksi kaikissa tilanteissa.

Kyseessä on päivitys katolisen kirkon oppeihin. Paavin mukaan kuolemantuomio on väärin, sillä se on hyökkäys ihmisen koskemattomuutta ja ihmisarvoa kohtaan.

Nykypäivänä vallitsee kasvava tietoisuus siitä, että ihmisarvo ei katoa edes erittäin vakavien rikoksien teon yhteydessä, päivitetyssä katolisen kirkon katekismuksessa sanotaan. Katekismus on kaikkein tärkeimpiä ohjeistuksia katolisesta uskosta.

Uuden julistuksen mukaan katolisen kirkon tulee myös työskennellä ympäri maailmaa kuolemantuomiosta eroon pääsemiseksi.

Paavi hyväksyi jo keväällä muutoksen katekismukseen kuolemantuomion osalta.