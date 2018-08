Venäjän asevoimien lehti: Suomen ja Ruotsin puolueettomuutta ei enää erota Nato-jäsenyydestä

vara on viisautta

"Suomesta ja Ruotsista on helppo sekä tiedustella että iskeä Venäjää vastaan." Voi hyvät hyssykät...



Suomella ei ole mitään syytä iskeä Venäjää vastaan. Sen sijaan Suomen on syytä pitää puolustus kunnossa ettei itärajan takaa tulla tekemään Krimit ja ottamaan vähän lisää rannikkkoaluetta Itämeren valloitusta varten. Venäjällähän on vain naurettavan vähän rantaviivaa täällä maailmankolkassa, mutta Suomen rannikon haltuunotto avaisi ihan uusia uria uhata koko Eurooppaa. Jos siis venäläisten mielestä Suomi on nyt jo yhtä kuin NATO, niin äkkiä jäsenhakemus sisään. Ei se tästä enää muuksi voi muuttua.

