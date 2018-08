Ruotsi aloittanut kansainvälisen etsinnän varastetuista kruununjalokivistä

Ruotsin poliisi antoi keskiviikkona kansainväliselle rikospoliisijärjestö Interpolille ilmoituksen Strängnäsin tuomiokirkosta läheltä Tukholmaa tiistaina varastetuista kahdesta kruunusta ja valtakunnanomenasta, kertoi Ruotsin yleisradio SVT.

Varastetut kruunut ja valtakunnanomena ovat osa Ruotsin kuningaspari Kaarle IX:n (1550–1611) ja Kristiinan (1573–1625) hautajaisissa käytettyjä kruununjalokiviä. Poliisin mukaan niiden muuttaminen rahaksi on varkaille käytännössä mahdotonta.

– On täysin mahdotonta myydä tämänkaltaisia esineitä. Voimme vain ihmetellä sitä, mitä varkaiden mielessä on liikkunut ja kuinka paljon he ovat tienneet näistä kruunuista, kommentoi SVT:lle Maria Ellior Ruotsin poliisista.

Poliisin mukaan teko vaikuttaa suunnitelmalliselta. Varkaita voi odottaa kuuden vuoden vankeus.