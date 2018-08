Suomi jatkaa Ruotsin auttamista metsäpalojen sammuttamisessa, kertoo sisäministeriö. Ruotsi on pyytänyt Suomelta jatkoapua, ja sisäministeriö päätti tänään avun jatkamisesta. Suomi jatkaa Ruotsin auttamista ainakin ensi viikon perjantaihin.

– Pelastuslaitokset ovat osoittaneet joustavuutta ja valmiutta toimia pitkäkestoisessa avunantotehtävässä. Suomalaisten vahvuus pidetään samana, vaikka ihmiset vaihtuvatkin kesken operaation uusiin. Auttamalla Ruotsia pelastuslaitoksemme saavat samalla hyödyllistä kokemusta kotimaan valmiutta varten, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen tiedotteessa.

Ruotsissa on viime viikosta asti ollut noin 30 suomalaispelastajaa ja suomalaista kalustoa. Pelastajat on koottu eri pelastuslaitoksilta normaalin valmiuden ulkopuolelta, ministeriöstä kerrotaan. Ruotsissa on pelastajia Pohjois-Savon, Oulu-Koillismaan ja Lapin pelastuslaitoksilta.

Tiedotteen mukaan valmius vastata Suomen mahdollisiin metsä- ja maastopaloihin säilyy.