Pompeo kehui Pohjois-Korean Kimiä rohkeaksi johtajaksi

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kehuu Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia johtajaksi, joka kykenee tekemään rohkeita päätöksiä.

– Puheenjohtaja Kim Jong-unilta vaaditaan rohkeaa johtajuutta, jos aiomme tarttua tähän ainutkertaiseen mahdollisuuteen muuttaa maailman kurssia, Pompeo ylisti.

– Presidentti Trump ja minä uskomme, että puheenjohtaja Kim on johtaja, joka on kykenevä tällaisiin päätöksiin. Tulevina viikkoina ja kuukausina meillä on mahdollisuus testata, onko näin, ulkoministeri jatkoi.

Pompeon mukaan neuvottelut Trumpin ja Kimin mahdollisesta huipputapaamisesta etenivät keskusteluissa, joita hän kävi pohjoiskorealaisen kenraalin Kim Yong-cholin kanssa New Yorkissa. Pompeon mukaan paljon työtä on kuitenkin vielä jäljellä, jotta tapaaminen voidaan pitää suunnitellusti vajaan kahden viikon kuluttua.