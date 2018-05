Syyrian presidentti uhkaa vallata kurdien hallitsemat alueet

Syyrian presidentti Bashar al-Assad sanoi torstaina, että jos kurdit eivät suostu neuvotteluihin, hän ei epäröi käyttää voimakeinoja vallatakseen kurdien hallitsemat alueet takaisin.

Yhdysvaltojen tukemilla kurdeilla on Koillis-Syyriassa hallussaan alue, joka on kooltaan noin kolmannes maasta. Alueella on paljon öljyä.

Kurdit toivovat entistä suurempaa itsehallintoa, kun taas Assadin hallinto haluaa hallita koko maata.

Assadin mukaan kurdien SDF-puolue on ainut jäljellä oleva ongelma Syyriassa. Kurdien puolue on taistellut Yhdysvaltojen tuella Isistä vastaan. Nyt Assad haluaa amerikkalaiset pois Syyriasta.

– Tämä on meidän maamme, ja meillä on oikeus ja velvollisuus vapauttaa maa, Assad sanoo.