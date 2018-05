Ukraina myönsi lavastaneensa venäläistoimittajan murhan – Venäjän mielestä kyse Venäjän vastaisesta provokaatiosta

Ukrainan televisiossa lähetettiin keskiviikkona tiedotustilaisuus, jota seuranneista moni varmaan hieraisi silmiään. Kesken lähetyksen kameroiden eteen nimittäin ilmestyi 41-vuotias venäläistoimittaja Arkadi Babtshenko, jonka murhasta viranomaiset olivat ilmoittaneet vain vajaa vuorokausi aiemmin.

Babtshenko on tunnettu voimakkaana Kremlin arvostelijana.

Ukrainan turvallisuuspalvelun päällikkö kertoi tiedotustilaisuudessa, että "murha" oli osa erikoisoperaatiota, jonka tarkoituksena oli estää ennalta Babtshenkon todellinen murhayritys.

– Tämän operaation ansiosta pystyimme estämään kyynisen salajuonen ja todistamaan, että Venäjän turvallisuuspalvelu oli suunnittelemassa tätä rikosta, Ukrainan turvallisuuspalvelun päällikkö Vasyl Hrytsak sanoi tiedotustilaisuudessa.

Viranomaiset ovat Hrytsakin mukaan pidättäneet Ukrainan kansalaisen "G:n", jonka kerrotaan tarjoutuneen maksamaan palkkamurhaajalle 40 000 dollaria Babtshenkon surmasta. Venäjän erikoisjoukot olivat rekrytoineet G:n, Hrytsak kertoi.

Hän kertoi pidätetyn nimestä vain alkukirjaimen.

Venäjän ulkoministeriö tuomitsi Babtshenkon murhan lavastamisen, jonka tarkoituksena oli ministeriön mukaan saattaa Venäjän viranomaiset huonoon valoon.

– Olemme iloisia, että Venäjän kansalainen on elossa. Nyt lavastuksen oikeat motiivit alkavat paljastua, ja on itsestään selvää, että kyse on jälleen uudesta Venäjän vastaisesta provokaatiosta, ministeriö sanoi.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoi keskiviikkona olevansa huojentunut, että Babtshenko on elossa.

– Olen helpottunut kuullessani, että venäläisen toimittajan Arkadi Babtshenkon murha oli Ukrainan poliisin lavastama ja että hän on elossa ja otti osaa tiedotustilaisuuteen, jossa hän selitti lavastuksen syitä, Tajani tviittasi.

EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin tiedottaja Maja Kocijancic kertoi myös olevansa helpottunut siitä, että Babtshenko oli elossa.

– Seuraamme Ukrainan viranomaisten toimia ja odotamme tapauksen yksityiskohtia, Kocijancic sanoi Twitterissä.

Sen sijaan Toimittajat ilman rajoja -järjestö tuomitsi Babtshenkon valekuoleman leimaten sen hyödyttömäksi tempuksi.

– (Kuoleman lavastus) oli hyödytön ja on valitettavaa, että Ukrainan poliisi on leikitellyt totuudella, olkoon heidän motiivinsa tempulle mikä tahansa, sanoi järjestön pääsihteeri Christophe Deloire.

Myös venäläinen tutkiva toimittaja ja Babtshenkon entinen kollega Andrei Soldatov kyseenalaisti operaation arvon.

– Babtshenko on toimittaja, ei poliisi. Herran tähden, luottamus on tärkeä osa työtämme, sanoivatpa Trump ja Putin valeuutisista mitä tahansa, Soldatov kirjoitti Twitterissä.

Uutinen Babtshenkon "murhasta" ehti synnyttää sananvaihtoa Ukrainan ja Venäjän välillä. Surevat ihmiset ehättivät myös laskea kukkia Venäjän Kiovassa olevan suurlähetystön lähettyville.

Ukrainan pääministeri Volodymyr Groysman syytti Venäjää Babtshenkon kuolemasta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan vastasi pitävänsä surullisena sitä, että Venäjää syytetään surmasta.

– Ukrainan pääministeri puhuu jo nyt, että Venäjän salainen palvelu olisi tämän (surman) takana. Tutkimukset eivät ole vielä alkaneetkaan. Tällainen tyyli hoitaa kansainvälisiä suhteita on erittäin surullinen, Lavrov sanoi toimittajille.