Suurfestivaali Lollapaloozaa aletaan ensi kesänä järjestää Tukholmassa – länsinaapurin juhlat voivat näkyä myös Suomessa

Markku Uhari

Pohjoismaiden festivaalitarjonta kasvaa entisestään, kun maailman suurimpiin festivaaleihin kuuluvaa Lollapaloozaa aletaan järjestää ensi vuonna Tukholmassa.

Lollapalooza on alun perin perustettu 1990-luvun alussa kiertäväksi festivaaliksi, mutta sittemmin musiikkifestivaalia on alettu pitää eri puolilla maailmaa. Kaikkein tunnetuin Lollapalooza-festivaalin pitopaikka on Chicago, jossa festivaalia on järjestetty vuodesta 2005.

Festivaalin on perustanut Jane's Addiction -yhtyeen keulahahmo Perry Farrell, ja hän on edelleen mukana tuottamassa tapahtumia.

Esimerkiksi Lollapaloozan 25-vuotisfestivaaleja oli vuonna 2016 seuraamassa Chicagossa noin 400 000 ihmistä neljän päivän aikana. Vertailun vuoksi samana vuonna Suomen suurin festivaali Ruisrock möi noin 100 000 lippua.

Nykyisin Lollapalooza on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista festivaaliperheistä, ja sitä järjestetään muun muassa Pariisissa ja Berliinissä. Tukholma, jossa festivaali järjestetään kesäkuun lopussa 2019, on kolmas paikka Euroopassa, jossa festivaalia isännöidään.

Lollapaloozan saapuminen Pohjoismaihin herättää kysymyksen, voisiko festivaali rantautua myös lähivuosina Suomeen. Lollapaloozaa järjestävät Tukholmaan muun muassa konserttipromoottori Live Nation, joka on vastannut useiden suurten artistien konserteista Suomessa.

Live Nation Finlandin pääpromoottori Zachris Sundell kuitenkin kertoo Lännen Medialle, ettei usko festivaalin laajentavan saman tien muille markkinoille, kuten Suomeen.

– Lollapalooza-brändi laajentaa aika hitaasti ja harkiten portfoliotaan, Sundell sanoo.

Hänen mukaansa myös festivaalimarkkinat ovat erilaiset Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa järjestetään useita suuria yleismusiikkifestivaaleja kesän aikana, kun taas vastaava festivaali on puuttunut Ruotsista.

Maassa on myös festivaaleja peruttu viime vuosilta ahdistelukohujen vuoksi.

Sundell kuitenkin arvioi, että länsinaapuriin perustettava suuri festivaali voi näkyä myös Suomessa ensi kesänä.

– Uskon, että samoja esiintyjiä nähdään Suomessa festivaaleilla ja omilla keikoillaan, Sundell toteaa.

Tukholman Lollapalooza-festivaalin esiintyjät on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna.