Hamasin edustajan mukaan tulitauko on saavutettu, Israel kiistää asian

Hamasilla ja Israelilla on eriävät mielipiteet siitä, ovatko osapuolet saaneet sovittua tulitauosta. Hamasin Gazan-edustaja Khalil al-Hayya kertoi lausunnossaan, että tulitauko on saatu solmittua useiden välittäjien avulla. Edustajan mukaan Hamas on sitoutunut noudattamaan tulitaukoa niin kauan kuin Israel noudattaa sitä.

Islamilainen jihad -ryhmä kertoi jo aiemmin sopineensa tulitauosta Israelin kanssa.

Israelin tiedusteluministeri Yisrael Katz puolestaan kiisti sopimuksen syntyneen.

– Israel ei halua tilanteen muuttuvan huonommaksi, mutta väkivaltaisuudet aloittaneiden täytyy lopettaa ne, Katz sanoi Israelin radiossa.

– Israel laittaa (Hamasin) maksamaan kaikesta Israelia vastaan kohdistetusta tulituksesta.

Islamilainen jihad ja Hamasin aseellinen siipi ottivat nimiinsä Israeliin eilen tehdyt kranaatti-iskut. Järjestöt sanoivat harvinaisessa yhteislausunnossa, että iskut olivat vastaus hyökkäyksiin, joita Israelin armeija on tehnyt heidän asemiinsa viime päivinä.

Israelin ilmapuolustusjärjestelmä tuhosi valtaosan kranaateista, mutta osa päätyi maahan asti. Kyseessä on tiettävästi suurin kranaattikeskitys Israeliin sitten vuoden 2014 sodan.

Kaksi israelilaista sotilasta haavoittui kranaateista lievästi ja yksi hieman vakavammin. Yksi kranaatti räjähti lähellä lastentarhaa, mutta rakennuksessa ei ollut lapsia.

Israel kosti kranaattikeskityksen iskemällä useaan kohteeseen Gazan kaistalla.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään Israeliin tehtyjen raketti- ja kranaatti-iskujen takia. Kokous järjestetään Yhdysvaltain pyynnöstä.

AFP kertoo Yhdysvaltojen laatineen lauselmaluonnoksen, jossa vaaditaan, että turvallisuusneuvosto tuomitsee mahdollisimman voimakkaasti Gazasta Israeliin tehdyt iskut.

– Turvallisuusneuvoston pitäisi olla tyrmistynyt ja vastata tähän väkivaltaan, joka kohdistettiin viattomiin israelilaisiin siviileihin, Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi.

Jännitteet Israelin ja Gazan kaistan rajalla ovat kasvaneet viime aikoina, kun tuhannet palestiinalaiset ovat protestoineet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöstä siirtää suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin. Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan.

Väkivaltaisuuksissa on kuollut useita palestiinalaisia ja Israelia on kritisoitu liiallisesta voimankäytöstä.

Trumpin päätös siirtää lähetystö Tel Avivista Jerusalemiin sekä Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi rikkoi vuosikymmeniä jatkuneen kansainvälisen yhteisymmärryksen, jonka mukaan Jerusalemin asemasta pitäisi sopia osana Israelin ja palestiinalaisten rauhansopimusta.