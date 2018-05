Venäläistoimittaja ammuttiin Kiovassa – poliisi epäilee kuoleman liittyvän toimittajan työhön

Surullista.

Elämä naapurin kanssa on tätä. Se ei siivoa pihaansa, maalaa talonsa muuten paitsi meidän puoleisen seinän, pesee traktorinsa meidän puolella ajoluiskaa ja ruiskii vettä muka vahingossa ohikulkijoiden päälle, päästä kissansa meille kuseksimaan ja väittää kaikille meidän lasten kusevan hänen pihallaan, soittaa haitarijatsia öisin vaikka eilen lupasi ettei, ampuu ilmakiväärillä variksia saunan ikkunasta lauantaisin - varmaan on rikkonut katulamputkin, vaikken voi todistaa. Pelottaa, mitä se vielä joskus kännipäissään meille tekee. Muut naapurit on sen kanssa jo ilmiriidoissa, niille se on vielä kauheampi, yhdeltä kuoli koira viime viikolla.



En voi muuttaa pois, lainaa on paljon, kukaan ei osta kunnon hinnalla.

