Kolumni: Pukki pääsi vartijaksi aseidenriisuntakonferenssissa

Kirsi Hyytiäinen

Syyria ryhtyi Genevessä toimivan aseidenriisuntakonferenssin puheenjohtajaksi kuukauden ajaksi.

Yhdysvaltain lähettiläs Robert Wood marssi protestiksi pois kokouksesta ja haukkui Syyrian puheenjohtajuuden olevan aseidenriisuntakonferenssin synkin päivä.

Viimeksi huhtikuun alussa Syyrian hallitus tappoi kemiallisilla aseilla omia kansalaisiaan. Amerikkalaislähettilään mielestä Syyria on vedettävä teoistaan vastuuseen, eikä kansainvälinen yhteisö saa tästä vaieta.

Israelin edustaja kommentoi Syyrian puheenjohtajuuden olevan järjestön järjettömimpiä päätöksiä: "Miten kukaan voi ottaa YK:ta vakavasti, kun aseidenriisuntakokousta johtamaan valitaan diktaattorimaa, joka on tappanut puoli miljoonaa kansalaistaan?!"

Konferenssin puheenjohtajuus on kiertävä, ja vuorot jaetaan aakkosjärjestyksessä.

Järjestö on neuvotellut ydin-, biologisten sekä kemikaalisten aseiden rajoitussopimuksia, mutta Syyrian vetovuorosta ei tule lisäsulkaa muutenkin vaivalloisesti etenevälle työlle.

Instanssi perustettiin vuonna 1979 YK:sta riippumattomaksi järjestöksi. Genevessä sijaitsevaan Euroopan YK-keskukseen sillä on kuitenkin läheiset suhteet, ja YK:n Geneven pääjohtaja on samalla aseidenriisuntakonferenssin pääsihteeri. Virkaa hoitaa nyt tanskalainen Michael Moller.

Järjestön työ on ratkaiseva kansainvälisessä politiikassa, mutta käytännössä se on ollut jumissa jo pari vuosikymmentä. Jäsenmaat eivät ole pystyneet sopimaan edes kokouksen asialistasta.

Konferenssilla on 65 pysyvää jäsenmaata. Myös Suomi on jäsen, joten se voisi kiekaista kantansa kuuluville.

Syyrian puheenjohtajuus aseidenriisuntakonferenssissa tuo päivänvaloon YK:n kaltaisten järjestöjen monimutkaisuuden.

Järjestö on saanut neuvoteltua mittavia aseriisuntasopimuksia, joissa oleellista on, että niitä ovat sopimassa nimenomaan aseita omistavat valtiot. Elämän realismia on, että maat eivät sitten kuitenkaan noudata allekirjoittamiaan sopimuksia, kuten juuri Syyria.

Siksi on tärkeää, että Syyrian kaltaiset valtiot pidetään mukana näissä kansainvälisissä kerhoissa. Puhetta johtamaan niitä ei saisi päästää. Se vie uskottavuuden järjestöiltä.

