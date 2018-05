Israel kosti Hamasin ja Islamilaisen Jihadin kranaattihyökkäyksen useilla iskuilla

Vast: Merireitit

Ongelmahan on, että gazan väestä suurin osa on alunperin asunut muualla israelin alueella ja on sieltä aikanaan itse paennus, tai on sieltä paenneiden jälkeläisiä. Haluavat siis takaisin "omaan maahansa", mutta suoraan sanottuna tuo on kyllä haihattelua. Ei israel heitä tule takaisin ottamaan, koska hamas ei koskaan ole suostunut tunnustamaan israelin olemassaoloa. Eikä kyllä tarvitsekaan. Jos suomen rajan tuntumassa olisi kolme miljoonaa venäläistä jotka vaativat päästä asumaan suomeen koska se on "historiallisesti heidän maansa" ja samalla ilmoittavat että suomea ei ole olemassakaan, se on oikeasti venäjää, niin hittoako me niitä tänne haluttaisi?