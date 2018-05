Eutanasian laillistaminen jäi kiinni vain viidestä äänestä Portugalin parlamentissa

Syrjintää?

Mielestäni on kyseenalaista rajata mielenterveysongelmaiset eutanasian ulkopuolelle. Ensinnäkin kaikilla pitäisi jo periaatteellisista syistä olla yhtäläiset oikeudet. Toisekseen mielenterveysongelma voi sekin olla tuskallinen ja parantumaton. Tällaiset henkilöt tekevät usein itsemurhan nykyään.



Toki äkillisen mielenhäiriön vallassa olevaa ei tule avustaa kuolemaan, mutta lakiehdotushan esittääkin, että tahto on ilmaistava useita kertoja, yksi ei riitä. On myös selvää, että ensisijaisesti mielenterveysongelmissa pitäisi tarjota hyvää hoitoa ja muuta apua, jotta eutanasiaa ei pyydettäisi vain niiden puutteen vuoksi.

