Brexitistä tulee totta vuoden kuluttua – May kiertää eri puolilla Britanniaa vetoamassa yhtenäisyyden puolesta

Britannian on määrä erota Euroopan unionin jäsenyydestä päivälleen vuoden kuluttua 29. maaliskuuta. Ero astuu voimaan kaksi vuotta sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Theresa May jätti maansa eroilmoituksen EU:lle.

Britit äänestivät EU-eron puolesta kansanäänestyksessä toissa vuoden kesäkuussa. Neuvottelut eron ehdoista sekä Britannian ja EU:n uudesta suhteesta ovat olleet vaikeat. Osapuolet ovat sopineet vuoden 2020 loppuun ulottuvasta siirtymäajasta, jonka aikana Britannia on yhä osa sisämarkkinoita ja maksaa osuutensa EU:n budjetista.

Britannia tavoittelee mahdollisimman laajaa vapaakauppasopimusta EU:n kanssa, mutta ei aio jäädä sisämarkkinoille tai tulliliittoon. EU:n mukaan Britannian kauppa unionin kanssa väistämättä vaikeutuu brexitin myötä.

Pääministeri May aikoo mediatietojen mukaan kiertää tämän päivän aikana eri puolilla Britanniaa vetoamassa maan yhtenäisyyden puolesta.

Brexit-neuvotteluissa kiperä kysymys on muun muassa ollut Pohjois-Irlannin asema. Sekä EU että Britannia pyrkivät välttämään sen, että rajatarkastukset ja -muodollisuudet otettaisiin jälleen käyttöön Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalla. Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa ja Irlanti on tulevaisuudessakin EU-maa.

Britannian hallitus kuitenkin suhtautuu karsaasti ajatukseen, että Pohjois-Irlannilla olisi suhteessa EU:hun erilainen asema kuin muulla Britannialla.