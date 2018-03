Britannia luovutti merkittävästi tiedustelutietoa vakoojamyrkytyksestä

ei

vieläkään oikeita todisteita. Britit eivät ole luovuttaneet edes Venäjälle näytettä myrkystä. Lienee mahdotonta väärentää myrkky näyttämään venäläisvalmisteiselta.



Toistaiseksi ainoa järkevä syy minkä keksin pantata todisteita on niiden puuttuminen tai syyllisen löytäminen väärästä ilmansuunnasta.



Nimetön lähde kertoo että todisteita on. Vakuuttavaa?



Tarkkojen tutkimusten piti kestää kolme viikkoa. Venäjän syyttely alkoi samana päivänä. Nyt luotettava tieto on saavuttanut jo viranomaiset, kuitenkaan julkisuuteen ei kerrota mitä nämä todisteet ovat, mistä ne ovat.



Liekö koko homma brexit-ongelmien peittelyä, dollarihegemonian rappeutumisen peittelyä, tai jotain muuta?



Mitä pidemmälle tätä farssia viedään "yhtenäisesti" ilman mitään konkreettisia todisteita, sitä vakuuttuneempi olen siitä että kyseessä on false flag. Ennenkuin esitetään jotain oikeita todisteita.



Mitä jos Kiina päättäisi soveltaa samaa "uskottavan syyllisyyden" oikeutusta? Että jokainen, jolla on tarpeeksi rautaa, voi tehdä mitä tahansa kunhan on tarpeeksi vakuuttunut toisen osapuolen syyllisyydestä? Eikö tässä nyt heitetä romukoppaan kaikki ne arvot jonka puolesta vannotaan?

