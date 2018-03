Trump antoi tuhansille USA:ssa asuville liberialaisille vuoden aikaa lähteä maasta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ei aio uusia tuhansien liberialaistaustaisten ihmisten lupaa asua Yhdysvalloissa. Trump on antanut tuhansille liberialaisille vuoden aikaa poistua maasta.

Suojeluohjelma alkoi vuonna 1991, kun osalle Yhdysvalloissa asuvista liberialaisista myönnettiin väliaikainen suojelu Liberian sisällissodan takia. Vuonna 1999 presidentti Bill Clinton antoi noin 10 000 näistä suojelluista mahdollisuuden jäädä maahan, ja hänen seuraajansa George W. Bush sekä Barack Obama jatkoivat suojelua.

Trumpin hallinto katsoo Liberian olevan turvallinen maa, ja suojeluohjelmaa ei uusita, kun se vanhenee maaliskuun lopussa.

Liberia on yksi maailman köyhimpiä maita ja sen tilannetta pahensi merkittävästi vuoden 2014 ebolaepidemia. Trumpin mukaan maa on kuitenkin turvallinen palaajille, sillä se on "edistynyt huomattavasti vakauden ja demokratian rakentamisessa" eikä maassa enää ole aseellisia konflikteja.

Ei ole tiedossa, kuinka moni alkuperäisestä suojelun saaneesta 10 000 ihmisen ryhmästä on yhä hengissä ja asuu Yhdysvalloissa ilman mitään toista oleskeluun oikeuttavaa statusta.

Liberialaisten suojelun lopettaminen jatkaa Trumpin kovaa maahanmuuttolinjaa. Aikaisemmin hänen kaudellaan suojelu on lakkautettu yli 250 000 El Salvadorin, Haitin ja Nicaraguan kansalaiselta.

Liberialaisten suojelun lakkauttamista vastustava demokraattien minnesotalaissenaattori Amy Klobuchar totesi Twitterissä, että aikoo jatkaa taistelua päätöstä vastaan. Hän huomautti tviitissään liberialaisten asuneen Yhdysvalloissa laillisesti vuodesta 1992.

– Monet heistä työskentelevät Minnesotan sairaaloissa ja hoitokodeissa. En anna periksi tässä taistelussa. Meillä on vuosi aikaa, Klobuchar tviittasi.