Veljekset todettiin syyttömiksi 20 vuotta sitten tapahtuneeseen nelivuotiaan kuolemaan

Tämä on vähä kun Palmen murhan tutkimus aloitetaan siitä helpommasta päästä ja tehdään niistä syylliset Sekä Palmen tapaus että Kevinin tapaus todistää että ruotsin poliisit ovat tehneet pahoja virheitä tutkimuksissa ja väärentäneet tutkimustuloksia tai jättäneet vaan asoita tutkimatta siis aivan amatöörimaista toimintaa Entäs tänä päivänä ruotsin poliisien rikosten selvitysprosentti on surkeaa luottevaa Tänä päivänä pätee vielää vanha vitsi missä kaveri kertoo toiselle että hänellä on sille sekä hyviä että huonoja uutisia No mitkä ovat ne huont uutiset juu poliisit jahtaa sua Entäs ne hyvät juu ne on ruotsalaisia poliiseja

