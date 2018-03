Hyväksikäyttäjälääkärin esimies pidätettiin Yhdysvalloissa

Jopa 265 naisen hyväksikäytöstä syytetyn lääkärin Larry Nassarin esimies Michiganin yliopistossa on pidätetty. Paikallinen sheriffi ilmoitti pidätyksestä maanantaina.

– Voin vahvistaa, että hän on vankilassa, sheriffi Scott Wriggelsworth vahvisti Michiganin valtionyliopiston entisen dekaanin pidätyksen.

Sheriffi ei kertonut, mistä entistä dekaania syytetään.

Nassar, 54, on Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen ja Michiganin yliopiston entinen lääkäri. Hän on saanut laajassa hyväksikäyttöjutussa 40–175 vuoden tuomion. Hänet on jo aiemmin tuomittu 60 vuoden vankeuteen lapsipornon hallussapidosta.

Oikeudenkäynnissä Nassaria vastaan todisti lähes 200 tyttöä ja naista.