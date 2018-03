Egyptin ihmisoikeusaktivistit: Elämme pelon tasavallassa

Päivi Arvonen

Egyptin vallankumouksesta on kulunut seitsemän vuotta. Keväällä 2011 ihmisoikeus- ja demokratia-aktivistit olivat toiveikkaita. Egyptiläiset äänestivät innokkaasti useissa vaaleissa. Maanantaina järjestettäviä presidentinvaaleja pidetään yleisesti lähinnä vitsinä. Vaalit ovat vain muodollisuus presidentti Abdel Fattah al-Sisin jatkolle yli satamiljoonaisen kansan johtajana.

– Tilanne Egyptissä on nyt synkempi kuin pahimmat painajaiset. Kansalaisyhteiskunnalla ei ole lainkaan elintilaa. Valtion johdolla on nollatoleranssi mihin tahansa kritiikkiin. Vankilaan voi joutua kuka tahansa täysin irrationaalisinkin perustein, kertoo STT:lle Kairossa ihmisoikeusaktivisti Mohamed Zaree.

Zaree, 37, kiinnostui ihmisoikeuksista ja kansalaisjärjestötoiminnasta jo opiskellessaan lakia ja ihmisoikeuskysymyksiä Kairon yliopistossa. Vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut johtajana Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) -ihmisoikeusjärjestössä.

– Jouduimme sulkemaan Kairon toimistomme ja muuttamaan Tunisiaan joulukuussa 2014. Egyptissä on jäljellä kolme työntekijää ja työskentelemme kotoa käsin, Zaree kertoo.

Zaree palkittiin viime vuonna arvostetulla, ihmisoikeuksien Nobeliksi kutsutulla Martin Ennals -palkinnolla. Palkintoaan Zaree ei päässyt vastaanottamaan, koska hän on ollut matkustuskiellossa toukokuusta 2016 lähtien. Häntä syytetään lukuisten muiden kansalaisjärjestötoimijoiden kanssa ulkomaisen rahoituksen vastaanottamisesta järjestölleen (niin kutsuttu foreign funding case).

– Egypti ei välitä kansalaisistaan, mutta se välittää imagostaan maailmalla. Ilman kansainvälistä painetta olisin jo vankilassa. Olen panttivanki omassa maassani, joka ei ole Egyptin arabitasavalta vaan pelon ja terrorin tasavalta, Zaree sanoo.

Kohu-uutisointi vei asiakkaat

Ihmisoikeustilanteen synkkyyttä korostaa myös juristi Azza Soliman. Juristina 36 vuotta työskennellyt Soliman, 52, on myös matkustuskiellossa ja syytettynä ulkomaisen rahoituksen vastaanottamisesta. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä marginalisoitujen naisten parissa vuonna 1995 perustetussa Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) -kansalaisjärjestössä.

– Minut on leimattu mediassa valtion viholliseksi ja se on vaikeuttanut suuresti työtäni juristina. Ainoa ”rikokseni” on se, että olen auttanut Egyptin vähäosaisia naisia ymmärtämään lailliset oikeutensa, Soliman kertoo.

Soliman kritisoi länsimaita ja EU:ta siitä, etteivät nämä puutu Egyptin katastrofaaliseen ihmisoikeustilanteeseen.

– Terrorismin vastainen taistelu on tekosyy ihmisoikeuksien polkemiseen ja maailma nielee tämän mukisematta. Kolme ystävääni on hävinnyt tällä viikolla ja todennäköisesti he löytyvät myöhemmin vankilasta, toivottavasti elossa. Tilanne on pelottava ja masentava.