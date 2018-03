Aseväkivaltaa vastustava mielenosoitus keräsi valtavat ihmisjoukot eri puolilla Yhdysvaltoja

– Tukekaa meitä tai pitäkää varanne: äänestäjät ovat tulossa, sanoi opiskelija Cameron Kasky tiukempia aselakeja vaativassa mielenosoituksessa Washingtonissa lauantaina.

Kasky opiskelee Parklandissa Floridassa koulussa, jossa 19-vuotias koulun entinen oppilas tappoi 14 opiskelijaa ja kolme aikuista helmikuun puolivälissä.

– Teemme tästä (aselakiuudistuksesta) äänestysasian. Vaadimme sitä jokaisessa vaalissa, jokaisessa osavaltiossa ja jokaisessa kaupungissa, sanoi toinen koulun opiskelijajohtaja David Hogg.

– Me voimme ja muutamme maailmaa, hän lisäsi.

Eri puolilla Yhdysvaltoja sadattuhannet ihmiset vaativat lauantain mielenosoituksissa tiukempia aselakeja. Tilaisuuksia järjestettiin Washingtonin lisäksi muun muassa Atlantassa, Bostonissa, Chicagossa, Dallasissa, Houstonissa, Los Angelesissa, Seattlessa ja Miamissa.

New Yorkissa ex-Beatle Paul McCartney oli mukana marssilla pukeutuneena t-paitaan, jossa oli teksti "Me voimme lopettaa aseväkivallan". Hän myös puhui bändikaveristaan John Lennonista, joka ammuttiin kuoliaaksi New Yorkissa joulukuussa 1980.

Parklandissa tuhannet ihmiset kerääntyivät puistoon osoittamaan kunnioitustaan helmikuussa kuolleille oppilaille ja aikuisille.

– Marssin, koska minut melkein vaiennettiin, luki julisteessa, jota kantoi 17-vuotias Samantha Mayor. Häntä 19-vuotias asemies ampui polveen.

Samanthan äidin Ellyn julisteessa luki "Marssin, koska en halua kenenkään muun vanhemman joutuvan kuulemaan sanoja 'Äiti, minua on ammuttu'.

Ympäri maan järjestetyissä mielenosoituksissa oli kyse suurimmasta aselakien tiukennusta vaativasta mielenosoituksesta vuosikausiin. Sen teemana oli March for Our Lives (Marssi elämämme puolesta).

Marsseilla oli opiskelijoiden lisäksi mukana myös varttuneempaa väkeä. New Yorkista Washingtoniin oli saapunut 68-vuotias Jeff Turchin, jonka julisteessa luki "Kuka pelkää NRA:ta (Kansallinen kivääriyhdistys)? Republikaanit".

Hänen mukaansa yhteiskunnassa ei saisi olla aseita.

– Nämä lapset ovat oikeassa. Perimmältään heidän sanomansa on, että NRA vaientaa republikaanit rahalla, hän sanoi.