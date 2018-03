Puerto Rico sinnittelee puoli vuotta hurrikaanin jälkeen – "Apua tarvitaan edelleen"

Vanessa Valkama

Tällä viikolla tuli kuluneeksi puoli vuotta siitä, kun hurrikaani Maria iski Karibialle. Syyskuussa tuhoja kärsi moni saarivaltio, joka oli vain viikkoa aiemmin joutunut hirmumyrsky Irman tielle.

Noin 3,5 miljoonan asukkaan Puerto Rico jäi kokonaan ilman sähköä, tiet katkesivat ja puhelinliikenne lakkasi. Toipumiseen on edelleen pitkä matka.

Vaikka Puerto Ricon viranomaisten mukaan 99 prosentilla saaresta on sähköt, erityisesti maaseutu on yhä monin paikoin pimeänä ja puhdasta juomavettä ei ole saatavilla.

Washington Post raportoi tiistaina, että yli 100 000 puertoricolaista on yhä ilman sähköä ja sähkökatkokset ovat yleisiä.

Vielä kolme kuukautta sitten sähköverkosta oli toiminnassa vain 65 prosenttia. Pienempien kaupunkien pormestarit ovat kuitenkin kritisoineet virallisia lukuja liian isoiksi, kertoo paikallinen sanomalehti El Nuevo Dia. Tällä viikolla julkaistussa hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin raportissa Puerto Ricon opettajaliitto kertoo, että moni koulu on yhä ilman sähköä.

Puerto Ricon hallituksen mukaan hurrikaani Maria vahingoitti tai tuhosi lähes 400 000 kotia ja aiheutti arvioiden mukaan 100 miljardin dollarin vahingot saarella. Hurrikaani Maria oli pahin luonnonkatastrofi Puerto Ricossa 90 vuoteen.

– Edelleen koko sähköjärjestelmää rakennetaan. Nyt terveyspalvelut ovat toiminnassa, mutta ihmisiä on yhä väliaikaismajoituksessa. Heidän omia kotejaan ei ole vielä rakennettu uudelleen. Apua tarvitaan edelleen, kertoo Suomen Punaisen Ristin (SPR) kansainvälisen avun suunnittelija Kimmo Juvas Lännen Medialle.

– Paikallinen Punainen Risti jatkaa työtään valitettavasti samaan tapaan kuin alussa. Marian kaltaista myrskyä ja sen ympärillä olleita tuhoa ei oltu koettu vuosikymmeniin.

Kuuden kuukauden aikana yli 135 000 ihmistä on paennut Puerto Ricon saarelta Yhdysvaltojen mantereelle, arvioi New Yorkin Hunter Collegen Puerto Ricon tutkimukseen erikoistunut keskus.

Katastrofi näkyy myös Puerto Ricon itsemurhaluvuissa, jotka ovat kasvaneet. Vuonna 2017 Puerto Ricossa tehtiin eniten itsemurhia sitten vuoden 2013. Uutissivusto Vox kertoo, että soitot kriisipuhelimiin kasvoivat viimeisen kolmen kuukauden aikana 83 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

Saaren toipumista hurrikaaneista on vaikeuttanut se, että Puerto Rico oli vararikossa jo ennen myrskyä. Saari kuuluu Yhdysvaltoihin itsehallintoalueena, mutta sen asukkaat eivät ole tasa-arvoisia muiden yhdysvaltalaisten kanssa. Saarelaisilla ei ole äänestysoikeutta presidentinvaaleissa tai samoja sosiaalietuuksia kuin osavaltioiden asukkailla. Puerto Ricolla ei ole äänestysoikeutta Yhdysvaltojen kongressissa.

Yhdysvaltainn hallintoa on kritisoitu hitaasta ja riittämättömästä reagoinnista saarta kohdanneeseen katastrofiin. Helmikuussa Yhdysvaltojen hallinto lupasi Puerto Ricolle 16 miljardin euron avustuspaketin kriisistä selviytymiseen. Se on vain murto-osa siitä, mitä saari tarvitsisi.

Viime marraskuussa Puerto Ricon kuvernööri Ricardo Rossello pyysi kongressilta 94,4 miljardia dollaria infrastruktuurin, asuinrakennusten, sairaaloiden ja koulujen jälleenrakentamiseen.

Liittovaltion avustuspaketista kertoneen tiedotteen mukaan Puerto Ricolla on mahdollisuus osallistua myös muihin avustusohjelmiin, jolloin tuki voisi kasvaa 45 miljardiin dollariin. Kongressi saattaa myös myöntää lisää rahaa myöhemmin.

SPR lähetti kuusi avustustyöntekijää hirmumyrsky Marian avustusoperaatioihin Karibialle pian hurrikaanin iskemisen jälkeen. Ensimmäiset logistiikan asiantuntijat lähtivät matkaan jo 16. syyskuuta hurrikaani Irman takia.

Suomalaiset avustustyöntekijät olivat paikalla Puerto Ricossa kriittisimmät ensimmäiset kuukaudet, mutta amerikkalainen Punainen Risti on yhä jakamassa apua. Myös Yhdysvaltojen hätätilaviranomainen FEMA (Federal Emergency Management Agency) jakaa saarella vieläkin ruokaa ja vettä hätäapuna.

– Alussa tilanne oli raju. Puerto Ricossa terveyspalvelut romahtivat fyysisestikin, tiet ja sähköt ja puhelinliikenne katkesivat. Koko maa sammui, mikä on hyvin vaarallinen tilanne. Vähitellen se on noussut sieltä, mutta kovin hidasta se on, Kimmo Juvas toteaa.

Hän uskoo, että kriisin pidentymiselle ja avuntarpeen jatkumiselle on monta syytä. Yksi on Puerto Ricon haastava maasto.

– Puerto Ricossa SPR:n logistikkojen rooli oli ratkaiseva, koska avustustarvikkeita, suojaa, vettä ja ruokaa tarvittiin ihmisille nopeasti vuoristoisella saarella.

Suomalaiset rakensivat Puerto Ricossa logistista ketjua paikallisten ihmisten ja Punaisen Ristin kanssa. Piti huolehtia siitä, miten tavarat saadaan perille, missä niitä säilytetään ja miten avunsaajat valitaan.

Toinen syy katastrofien pitkittymiselle voi olla Juvaksen mielestä se, että ihmiset haluavat palata koteihinsa, vaikka alueella olisi vaarallista. Juvas toivoo, että paikalliset ja paikalla olevat avustusjärjestöt jatkavat jälleenrakentamisen lisäksi valmiustyötä. Uusi hurrikaanikausi on pian alkamassa.

– Säähän liittyvät katastrofit ovat yhä yllättävämpiä ja niitä on yhä enemmän. Ne iskevät ihmisiin, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja asuvat vaarallisimmissa paikoissa. Heiltä menee pitkäksi aikaa elinkeino ja elinolosuhteet. Tämän takia työ katastrofien välillä on tärkeää. Pitää varautua järkevällä tavalla seuraavaan kertaan, kun myrsky aivan varmasti tulee sinne, Juvas sanoo.