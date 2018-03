Venäjä väittää Britannian myrkytyssyytösten olevan provokaatio

Jäitä hattuun

Tietenkin on kauheaa, jos joku hallitus yrittää murhauttaa toisen maan kansalaisen, mutta kyllä tätä tapahtuu muuallakin. Kukaan ei kerro, mitä todisteita briteillä asiasta on ja onko niitä. Tulee mieleen, miten britit vakuuttivat Irakissa olevan joukkotuliaseita ja näyttivät kuviakin niistä, mutta kaikki oli vain lavastusta. Siitä irakilaiset ovat nyt kärsineet ja siinä sivussa Pohjoismaatkin pakolaistulvan ja terrorismin takia. Britannian hallitus on vaikeuksissa Brexitin vuoksi ja näin saadaan kaikki huomio pois asiasta. Eli todisteita pitäisi saada ennen kuin Venäjää vastaan lisätään pakotteita.

