Dubain prinsessan tarina on kuin jännitysromaanista – suomalainen Tiina matkalla kotimaahan

Ida Roivainen

Olipa kerran hirmuhallitsija, jolla oli kuusi vaimoa ja 30 lasta. Eräänä päivänä yksi hallitsijan tyttäristä päättää paeta, mutta siitäkös hallitsija suuttuu. Isästään välittämättä tytär on laatinut pakosuunnitelman yhdessä suomalaisen laskuvarjohyppääjän ja ranskalaisen agentin kanssa.

Pakomatka kuitenkin epäonnistuu, kun kolmikko katoaa Intian rannikolla.

Kuulostaa Tuhannen ja yhden yön tarinoilta, mutta kyseessä on tositarina – ainakin jos uskoo julkisuudessa puhuneita yhteyshenkilöitä ja kansainvälistä avustusjärjestöä.

Kaikki alkoi siitä, kun brittilehti Daily Mail uutisoi 9. maaliskuuta, että Dubain prinsessa Sheikha Latifa on paennut Dubaista entisen ranskalaisagentin Hervé Jaubertin avustuksella.

Lehden mukaan pakoon lähdettiin Yhdysvaltoihin rekisteröidyllä Nostromo-nimisellä luksusjahdilla, joka suuntasi kohti Intiaa. Intiasta Latifan oli tarkoitus lentää Yhdysvaltoihin ja hakea sieltä turvapaikkaa.

Daily Mailin mukaan Sheikha Latifa oli kuitenkin lähettänyt pian lähtönsä jälkeen hätäisiä Whatsapp-viestejä, joissa hän kertoo, että häntä ja hänen ystäväänsä Jaubertia piirittävät miehet, jotka ampuvat heitä kohti.

Lehden mukaan Latifa piileskeli jahdilla lähellä Intian rannikkoa.

Pian uutisen jälkeen brittiläinen Detained in Dubai -kansalaisjärjestö latasi YouTube-videopalveluun videon, jolla prinsessa Latifa kertoo uskomattomalta kuulostavan elämäntarinansa.

– Teen tämän videon nyt, koska se voi olla viimeinen, jonka teen. Jos video ikinä julkaistaan, olen todennäköisesti kuollut tai todella pahassa jamassa, prinsessa kertoo englanniksi.

Dubain hallitsijan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoumin, tyttäreksi tunnustautunut prinsessa Latifa kritisoi kovin sanoin isänsä hirmuvaltaa ja kuvailee videolla muun muassa sitä, kuinka hallitsija piti häntä vankina kolme vuotta ja huumasi tyttärensä, jotta tämä lakkaisi kapinoimasta.

– Isäni välittää vain maineestaan. Hän on valmis tappamaan pelastaakseen maineensa, Latifa jatkaa kertomustaan 39 minuuttia kestävällä videolla.

Avustusjärjestö Detained in Dubain mukaan prinsessa soitti järjestöön hätäpuhelun 4. maaliskuuta, minkä jälkeen Latifasta ei ole saatu mitään tietoja.

Kummallisia koukeroita prinsessan tarinaan lisää se, että prinsessalla on tiettävästi yhteyksiä kadonneeksi ilmoitettuun suomalaisnaiseen, 41-vuotiaaseen Tiinaan.

Arabiemiraateissa kadonneen suomalaisnaisen veli antoi tällä viikolla julkisuuteen lausunnon, jossa hän kertoo, miten sisar tutustui prinsessaan.

Veljen mukaan hänen sisarensa muutti Dubaihin vuonna 2001, ja työskenteli siellä kiinteistöalalla sekä kuntoilubisneksessä.

2000-luvun puolessavälissä Tiina tutustui Sheikha Latifaan, minkä jälkeen suomalaisesta tuli prinsessan henkilökohtainen valmentaja. Veljen mukaan kumpikin harrasti intohimoisesti myös laskuvarjohyppyjä, ja heistä tuli läheiset ystävät.

Tästä syystä prinsessa ja suomalainen Tiina suunnittelivat myös paon yhdessä. Veli on vahvistanut Iltalehdelle, että hänen lausuntonsa "on totta."

Detained in Dubai -järjestö julkaisi maanantaina lausunnon, jonka mukaan pakomatkaa tehdyllä huvijahdilla todella oli Latifan ja ranskalaisen Jaubertin lisäksi myös suomalainen Tiina.

Suomen Keskusrikospoliisi ja ulkoministeriö ovat myös vahvistaneet tutkivansa suomalaisnaisen katoamista.

Alkuviikosta kävi ilmi, että suomalaisen Tiinan ja Dubain prinsessan Sheikha Latifan seurassa ollut ranskalais-yhdysvaltalainen Hervé Jaubert on soittanut lyhyen puhelun satelliittipuhelimellaan vaimolleen.

Asiasta kertoi Iltalehdelle lakiasiantuntija Radha Stirling, joka sanoo olleensa yhteydessä Jaubertin vaimoon. Stirling johtaa brittiläistä Detained in Dubai -kansalaisjärjestöä, joka selvittää katoamistapausta.

Latifa, Tiina ja Jaubert lähtivät tiettävästi kuun vaihteen tienoilla Nostromolla Omanista kohti itää. Jaubert'n alus oli lähellä Intian rannikkoa, noin 70 kilometrin päässä Goan rannikosta maaliskuun 4. päivänä, kun aluksella olleisiin ei enää saatu yhteyttä. Ranskalaismiehen vaimolleen soittama puhelu on ensimmäinen elonmerkki kolmikosta katoamisen jälkeen.

Tiinan ja Latifan kohtalosta Stirlingillä ei Iltalehden mukaan ole tietoa, mutta Stirling olettaa, että kolmikko vietiin Arabiemiraatteihin katoamisensa jälkeen.

Hän uskoo myös, että Intian rannikkovartiosto on jollain tapaa avustanut Arabiemiraatteja asiassa. Stirling sanoo saaneensa tiedon, että USA:n laivastoviranomaiset ovat olleet yhteydessä intialaisiin noin kaksi päivää sitten, mikä voi olla yhteydessä Jaubert'n vapauttamisen kanssa.

Viimeisimpien tietojen mukaan kadonnut suomalaisnainen on löytynyt. Detained in Dubai -kansalaisjärjestön mukaan hän on parhaillaan matkalla kohti Suomea.

Nähtäväksi jää, selviääkö uskomaton tarina, kun Tiina palaa.