Turkin suurin mediatalo myydään Erdoganin tuttavalle

Turkissa maan suurinta mediataloa ollaan myymässä presidentti Recep Tayyip Erdogania lähellä olevalle suuryritykselle.

Riippumattomana pidetty Dogan Media omistaa Turkissa useita televisiokanavia ja sanomalehtiä, muun muassa CNNTürk-televisiokanavan ja Turkin suurilevikkisimmän sanomalehden Hürriyetin.

Sen omistaja Dogan Holding ilmoitti keskiviikkona neuvottelevansa mediatoimintojensa myynnistä Demirören-konglomeraatille. Kauppasummaksi on varmistunut noin 890 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Turkissa on kyselty, miten Demirören-yhtiöllä on varaa Dogan Mediaan. Turkin Forbes-lehden mukaan yhtiön omistaja Erdogan Demirörenin omaisuuden kokonaisarvo on 850 miljoonaa dollaria.

– Ei Demirörenillä ole näitä varoja. Mutta tämä voisi olla (presidentin) palatsin järjestämä operaatio, arvelee ekonomisti Mustafa Sönmez.

Mediatalon myynti on herättänyt Turkin journalistipiireissä laajaa huolta.

Mainos

– Yrityskaupan jälkeen noin 90 prosenttia Turkin mediasta on hallituksen määräysvallan alla, kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:lle Doganille pitkään työskennellyt toimittaja, joka ei halunnut puhua kaupasta omalla nimellään.

– Myynti kertoo moniarvoisuuden puutteesta ja nollatoleranssista vastustajia kohtaan. Tämä on Turkin sananvapauden pohjanoteeraus.

Viime vuoden lopulla vankeudesta vapautunut turkkilainen kolumnisti Kadri Gürsel kommentoi mediatalon myyntiä Twitter-tilillään.

– Yritysostolla Turkin mediateollisuus siirtyy Erdoganin suoran poliittisen määräysvallan alaiseksi, Gürsel arvioi.

Demirörenin poika Yildirim on Turkin jalkapalloliiton johtaja, ja hänen tiedetään vierailevan säännöllisesti presidentti Erdoganin palatsissa.

Vuonna 2014 Turkin mediaan vuoti nauhoitettu keskustelu, jossa Erdogan Demirören kyynelehtien pyysi anteeksi tuolloin pääministerinä toimineeltä Erdoganilta artikkelia, jossa oli käsitelty rauhanprosessia kurdien kanssa.