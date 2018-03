Pohjois-Irlanti saattaa jäädä EU:n tulliunionin jäseneksi

Pitkään hiertänyt kysymys Pohjois-Irlannin asemasta Britannian EU-eron jälkeen nytkähti lähemmäksi ratkaisua, kun Britannia ja EU pääsivät sopuun Britannian EU-eron jälkeisestä siirtymäajasta. Osapuolet sopivat, että ellei muusta sovita, pysyy Pohjois-Irlanti EU:n tulliunionin osana. Asian selvittämiseksi käydään vielä jatkoneuvotteluita.

Ratkaisua esitelleen EU-komission pääneuvottelijan Michel Barnierin mukaan Britannian siirtymäaika kestää lähes kaksi vuotta. Siirtymäaika alkaa, kun Britannia jättää EU:n ensi vuoden maaliskuussa ja päättyy vuoden 2020 lopussa.

Britannia ja EU olivat yksimielisiä, että ratkaisu Irlannin rajasta on sisällytettävä erosopimukseen. Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille on ollut syntymässä kova raja, jos Britannia jättää EU:n tulliliiton ja sisämarkkinat kokonaisuudessaan. Pääministeri Theresa May on vain muutama viikko sitten julistanut, ettei Britannia voi hyväksyä ratkaisua jossa osa Britanniaa jäisi tulliunioniin. Nyt ääni kellossa näyttää muuttuneen maltillisemmaksi.

EU on pitänyt tärkeänä, ettei kovaa rajaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille synny, koska se vaarantaisi vuonna 1998 solmitun Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen.

Seuraavaksi EU-johtajien pöydälle

Barnierin mukaan siirtymäajalla Britannia ei osallistu enää EU:n päätöksentekoon.

– Siitä huolimatta se säilyttää hyödyt, yhteismarkkinan ja tulliliiton edut -- ja on sen vuoksi velvoitettu kunnioittamaan eurooppalaisia sääntöjä kaikkien jäsenmaiden tapaan, Barnier sanoi.

Britannian pääneuvottelija David Davisin mukaan sopu siirtymäajasta antaa selkeyttä, jota yritykset ja kansalaiset ovat toivoneet. Britannia saa mahdollisuuden neuvotella kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa siirtymäkauden aikana.

Britanniaan siirtymäkauden aikana muuttavat EU-kansalaiset saavat samat oikeudet kuin aiemmin saapuneet.

Sopimus siunataan perjantaina EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä. Sen jälkeen alkavat neuvottelut tulevasta EU:n ja Britannian välisestä suhteesta.