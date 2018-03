Ruotsi kutsui Venäjän lähettilään kuultavaksi myrkkyväitteistä

Ruotsi kutsui maanantaina Venäjän lähettilään kuultavaksi väitteistä, joiden mukaan Ruotsilla olisi jotain tekemistä Salisburyssa käytetyn hermomyrkyn kanssa, kertoo uutistoimisto AFP.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova toisti lauantaina venäläismedian haastattelussa, että Venäjä ei ole syyllinen Salisburyssa tehtyyn hermomyrkkyiskuun entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan. Sen sijaan hän nimesi epäillyiksi Ruotsin, Slovakian, Tshekin, Britannian ja Yhdysvallat, jotka hänen mukaansa olisivat tutkineet iskussa käytettyä Novitshok-hermomyrkkyä 90-luvun lopulta lähtien.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kuittasi väitteen hölynpölynä.

– Se on aivan naurettavaa ja täysin perusteetonta. Uskon, että he yrittävät tehdä eroa siihen, mistä todellisuudessa on kyse. Me emme hyväksy sitä ollenkaan, maanantaina ulkoministerikokoukseen Brysselissä osallistunut Wallström sanoi.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kehotti hänkin Venäjää osallistumaan asian selvittämiseen sen sijaan, että maa yrittää liudentaa asian vakavuutta sarkastisilla huomautuksilla.