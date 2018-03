Putin keräsi ennätysäänisaaliin

Venäjällä presidentti Vladimir Putin on voittanut presidentinvaalit ja kerännyt suuremman osuuden kaikista annetuista äänistä kuin yksissäkään aiemmissa vaaleissa. Hän sai lähes 77 prosenttia äänistä.

Putin valittiin Venäjän presidentiksi nyt neljättä kertaa. Hän voi johtaa Venäjää vuoteen 2024, jolloin hän on 71-vuotias. Putin nousi valtaan Boris Jeltsinin luopuessa vallasta vuonna 2000.

Putin toimi presidenttinä ensin kahden nelivuotiskauden ajan vuoteen 2008. Tuolloin Putin siirsi vallan yhden kauden ajaksi Dmitri Medvedeville, kun virkakausien rajoitus kahteen perättäiseen kauteen esti häntä pyrkimästä tehtävään uudelleen. Putin palasi presidentiksi vuoden 2012 vaaleissa, jolloin virkakausi oli pidennetty kuusivuotiseksi.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannattajat ja vaaleja tarkkaileva kansalaisjärjestö Golos ovat ilmoittaneet havainneensa vaaleissa useita epäselvyyksiä.

Golos ilmoitti eilen iltapäivällä rekisteröineensä 1 764 epäiltyä vaalivilppitapausta. Paikoitellen vaalitarkkailijoita oli estetty työskentelemästä. Sosiaalisessa mediassa levisi myös valvontakamerojen videoita, joissa äänestäjät eri puolilla Venäjää tunkevat uurniin useita äänestyslippuja. Noin 80 prosentissa äänestyspaikoista on kameravalvonta.

Navalnyin verkkosivuilla kerrottiin sadoista vilppitapauksista Moskovassa, muualla pääkaupunkiseudulla ja Pietarissa. Navalnyin liike on ilmoittanut lähettäneensä 33 000 aktiivia tarkkailemaan vaaleja. Navalnyin mukaan joillakin alueilla jopa joka viides hänen liikkeensä tarkkailijoista poistettiin äänestyspaikoista.

Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova torjui epäilyt todeten, että tarkkailijat "eivät tulkitse tilanteita oikein". Presidentti Vladimir Putinin kampanjan tiedottaja Andrei Kondrashov lyttäsi epäilyt valheiksi.

Putinin seitsemästä vastaehdokkaasta suosituimmaksi nousi kommunistien Pavel Grudinin. Kun äänistä oli laskettu 90 prosenttia, hän oli saamassa 12 prosenttia äänistä. Liberaalidemokraattien Vladimir Zhirinovskin äänisaalis näytti olevan noin 6 ja oppositioehdokas Ksenia Sobtshakin 1,5 prosenttia.

Navalnyita ei päästetty ehdolle, ja hän kehotti äänestäjiä boikotoimaan vaaleja.

– Ne, jotka kuvittelevat, että tällä kertaa vääristelyä tapahtuisi vähemmän, koska Putin on jo voittanut, ovat väärässä, Navalnyi sanoi.

Entinen shakin maailmanmestari Garri Kasparov lyttäsi vaalit täydellisesti.

– Älkää kutsuko näitä vaaleiksi. Tämä on farssi. Ainoa ääni, jolla on merkitystä Venäjän kaltaisessa diktatuurissa, on Putinin ääni, Kasparov sanoi ABC:n haastattelussa.

Kun voittaja oli jo selvillä, suurin mielenkiinto kohdistui siihen, kuinka moni venäläinen viitsisi käydä äänestämässä. Kolme tuntia ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista Venäjän keskusvaalilautakunta sanoi äänestysprosentiksi 60.

Virallisten tahojen arvioissa vaalien äänestysvilkkauden ennakoitiin nousevan 63–67 prosenttiin. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselyn mukaan kuitenkin vain alle 60 prosenttia venäläisistä sanoi todennäköisesti äänestävänsä.

Muun muassa kouluissa ja valtion yrityksissä ihmiset ovat kertoneet, että heitä on painostettu äänestämään. Vastaavanlaista painostusta tiedetään tapahtuneen aikaisemmissakin vaaleissa.

Kepin lisäksi potentiaalisille äänestäjille on tarjottu myös porkkanaa, kuten alennuskuponkeja sekä palkintoja parhaista äänestyspaikalla otetuista selfieistä. Jotkut äänestäjät viettivät vaaleja karnevaalien hengessä: uurnilla nähtiin muun muassa Josif Stalinin kaksoisolento, nallekarhuja ja roomalainen kenturio.

Venäjä on länsimaissa harvoin otsikoissa mairittelevista syistä, mutta venäläisäänestäjiä ulkopoliittiset kohut eivät vaikuta hetkauttavan.

Valentina Popova, 77, kertoi tukevansa Putinin ulkopolitiikkaa.

– Kunnioitan häntä ulkopolitiikan takia, muuten Venäjä tuhoutuisi. Hänelle ei ole vaihtoehtoa, Popova sanoo.

Myös Antonina Kurtshatova aikoi äänestää istuvaa presidenttiä.

– Pidän hänen ulkopolitiikastaan, siinä hän tekee kaiken oikein. Mutta talouden suhteen kaikki on kamalassa jamassa, hän kertoi.

Sergei Inshakovkin, 37, kertoi äänestävänsä Putinia, vaikka ei ole nyky-Venäjän tilanteeseen tyytyväinen.

– En tiedä kenelle valittaisin. Emme tarvitse nyt muutoksia, Putinin pitää saada valmiiksi se, mitä hän aloitti, Inshakov sanoi.

