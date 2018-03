Ruotsin ulkoministeri pitää Venäjän vaalitulosta peukaloituna

näin ajattelen

Wallström on harvinaisen oikeassa. Merkel on suomettunut politiikassaan eikä uskalla kommentoida asiaa mitenkään. Saksa on jo luovuttanut. Lukekaa mitä USA kertoo mm Lipposen ja Putinin suhmuroinnista. Onhan se jo toki tiedetty täällä meillä mutta asia on pidetty sivussa. Sanotaan näin, että kaikki jotka tukevat Putinin politiikkaa voisivat katsoa peiliin. Taivasosuutta heille ei pidä antaa; pannuhuone on parempi paikka näille sontiaisille.

