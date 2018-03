Mitä oikein tapahtui lukemiselle?

Hanna Artman

Neljä lausetta ei pitäisi olla pitkä teksti lukutaitoiselle. Silti en oikein jaksa lukea niin pitkiä päivityksiä Facebookissa.

Paikallisen aamulehden lukeminen koneelta tai puhelimesta aamuisin ei ole myöskään ylivoimaista. Silti minusta on helpompaa valita ne artikkelit, jotka haluan lukea ja kuunnella ne korvanapeista luettuna samalla kun teen aamutoimia.

Myönnän, että odotan jo innolla sitäkin, että pian lukija on ehkä tekoälysovellus, jolle voin esittää artikkeleihin liittyen lisäkysymyksiä ja saada napakan vastauksen viiveettä korvanappeihini.

Tarinoiden ystävänä lempisovellukseni voisi olla tekstipainotteinen kirjasovellus, mutta ei ole. Eniten pidän Amazonin äänikirja-applikaatiosta Audiblesta ja videopohjaisesta tietokilpailu-sovelluksesta HQ Triviasta. Niitä yhdistää se, että kumpikin tarjoaa loistavaa sisältöä ilman yhtään kirjoitettua sanaa.

Arvostetut sisällöntuottajat, jotka tehtailivat toimistoissa aiemmin copytekstejä, istuvat nyt käsikirjoittamassa lyhyitä videoita asiakkaittensa verkkosivuille. Videoissa visuaalisoidaan usein asia, jonka aukikirjoittamiseen menisi puoli sivua.

Kun muutama viikko sitten haastattelin Suomen suosituimpia bloggaajia, puhuimme muun muassa bloggaamisen tulevaisuudesta. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että web-sivun ja some-kanavien rinnalle ovat jo nousseet podcastit ja videoblogit. Bloggaajalle kuva ja teksti eivät enää riitä, sillä verkkokansa haluaa nyt myös ääntä.

Tämä näkyy myös isojen mediatalojen panostuksissa. New York Timesista (NYT) Buzzfeediin, Wall Street Journalista Slateen keskittyvät investoimaan juuri podcastien tuottamiseen ja niiden erinomaiseen sisältöön.

Esimerkiksi New York Times on muutaman viime viikon aikana tiedottanut aloittavansa peräti kaksi uutta podcast-sarjaa: päivän uutisiin keskittyvän The Dailyn ja islamilaisia äärijärjestöjä, faktapohjaisen tarinankerronnan keinoin käsittelevän Caliphaten. Tiedotteessa Caliphaten kerrotaan edustavan modernia NYT:ia. Samalla se on näyttävä panostus puhejournalismiin.

Mitä on tapahtunut kirjoitetulle tekstille verkossa?

Olemmeko puolihuomaamattamme siirtyneet lukemisen jälkeiseen aikaan, jossa kaikki verkossa oleva teksti on liian pitkää ja vaivalloista läpikäytävää?

Vai olemmeko laiskistuneet niin, ettemme enää jaksa lukea, joten vaihtoehdoksi on tarjottava videoita ja puhetta?

Vai onko kyse vain kiireestä? Kuuntelu antaa mahdollisuuden multitaskaukseen. Lukeminen vaatii koko huomion.

Helsingin yliopiston digitaalisen ihmistiedetutkimusprojektin MeMADin tutkija Maija Hirvonen vahvistaa, että kuvien ja videoiden jakaminen verkossa lisääntyy roimasti tekstin kustannuksella.

– Se on helpompaa. Kirjoittaessa täytyy kuitenkin miettiä, miten tunnelman tai ajatuksen pukee sanoiksi. Usein yksi kuva voi ilmaista saman, hän kertoo puhelimessa.

– On kuitenkin huomionarvoista, että teknologian ja viestinnän muuttaminen olomuodosta toiseen mahdollistaa uusia käyttötapoja, -tilanteita ja siten laajemman käyttäjäpohjan.

Teknologian näkökulmasta muutos tekstistä kuvaan ja ääneen, ja pian niistä virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen, on lopulta luonnollinen. Internetin alkuaikoina ainoastaan tekstimuoto oli riittävän pieni latautuakseen nopeasti. Nyt tiedonsiirto on nopeaa ja painavatkin sisällöt latautuvat hetkessä.

Lisäksi on luonnollista, että enemmistö valitsee aina helpoimman vaihtoehdon. Sen vuoksi digitaalisessa ympäristössä tekstin rooli vähenee vähenemistään, kun äänen, kuvan, videon ja virtuaali- ja lisätyn -todellisuuden roolit kasvavat.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lukutaito olisi ykskantaan uhattuna. Tietokoneiden ja älypuhelimien ulkopuolella kirjan, kynän ja paperin merkitys on kyllä tiedostettu.

Meidän tehtävämme – ja haasteemme – on löytää ja säilyttää tasapaino näiden kahden keskenään erilaisen ympäristön, digitaalisen ja analogisen, välillä.