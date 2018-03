Putinille selvä voitto

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varmistanut uudelleenvalintansa neljännelle virkakaudelleen. Tulos oli selvä jo ovensuukyselyjen perusteella ja vahvistui ääntenlaskennan edetessä. Äänestysvilkkaus oli sitä vastoin jäämässä tavoiteltua matalammaksi, keskusvaalilautakunnan mukaan vajaaseen 60 prosenttiin.

Putinille oli luvassa 72,5 prosenttia äänistä, kun äänistä oli laskettu noin neljännes. Putin oli parantamassa tulostaan verrattuna vuoden 2012 presidentinvaaleihin, jolloin hän keräsi 63,6 prosentin osuuden.

Muista ehdokkaista parhaiten pärjäsi kommunistien ehdokas, miljonääri ja liikemies Pavel Grudinin, joka oli saamassa äänistä vajaat 16 prosenttia. Liberaalidemokraattien kestoehdokas, räyhäkäs nationalisti Vladimir Zhirinovski näytti keräävän vajaat seitsemän prosenttia.

Opposition ehdokkaana markkinoitu tv-tähti Ksenia Sobtshak oli jäämässä noin 1,4 prosenttiin. Muut neljä ehdokasta saivat tyytyä alle prosentin osuuksiin.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ei päässyt asettumaan ehdolle, ja hän kehotti kansalaisia boikotoimaan vaaleja. Navalnyi lähetti noin 33 000 kannattajaansa seuraamaan vaalien rehellisyyttä. Monin paikoin aktivisteja ei päästetty äänestyspaikoille. Vaaleja tarkkaileva kansalaisjärjestö Golos sai satoja ilmoituksia epäillystä vaalivilpistä.

Venäjän keskusvaalilautakunta myönsi, että joitakin häiriöitä oli havaittu, mutta ei pitänyt niitä merkittävinä. Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova torjui epäilyt todeten, että tarkkailijat "eivät tulkitse tilanteita oikein".

Putinin murskavoitto oli jo etukäteen tiedossa ja suurin mielenkiinto kohdistui siihen, miten korkeaksi äänestysvilkkaus nousisi. Tavoite oli 70 prosenttia, mutta patisteluista huolimatta tähän ei päästy. Muun muassa valtion palveluksessa olevia oli patisteltu äänestämään.

Äänestäjiä yritettiin myös maanitella uurnille erilaisin houkuttimin, kuten tarjoamalla alennuskuponkeja ja palkintoja parhaista selfieistä. Jotkut äänestäjät viettivät vaaleja karnevaalien hengessä, joten uurnilla nähtiin muun muassa Josif Stalinin kaksoisolento, nallekarhuja ja roomalainen kenturio.

Putinille vaalit merkitsevät neljännen presidenttikauden alkua. Hän voi johtaa Venäjää näin ollen vuoteen 2024, jolloin hän on 71-vuotias. Putin nousi valtaan Boris Jeltsinin luopuessa vallasta vuonna 2000.

Putin toimi presidenttinä ensin kahden nelivuotiskauden ajan vuoteen 2008. Tuolloin Putin siirsi vallan yhden kauden ajaksi Dmitri Medvedeville, kun virkakausien rajoitus kahteen perättäiseen kauteen esti häntä pyrkimästä tehtävään uudelleen. Putin palasi presidentiksi vuoden 2012 vaaleissa, jolloin virkakausi oli pidennetty kuusivuotiseksi.

Entinen shakin maailmanmestari ja Putinin ärhäkkä kriitikko Garri Kasparov lyttäsi vaalit täydellisesti.

– Älkää kutsuko näitä vaaleiksi. Tämä on farssi. Ainoa ääni, jolla on merkitystä Venäjän kaltaisessa diktatuurissa on Putinin ääni, Kasparov sanoi ABC:n haastattelussa.

Moskovan Maneesiaukiolle kerääntyi poliisin mukaan noin 35 000 ihmistä juhlimaan Putinin voittoa.