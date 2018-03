Presidentinvaali alkoi Pietarissa – Venäjän televisio uutisoi ennätysruuhkista, toimittajamme ei näe nuoria äänestämässä

Markku Saksa

Vaalipäivä valkeni Pietarissa harmaana parin kolmen asteen pakkasessa, mutta nyt päivä on kirkastunut, kun äänestys on päässyt vauhtiin. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Pestelja-kadulla koulu numero 189 on äänestyspaikka. Vieressä on Kristuksen kirkastuksen katedraali, joka on maata vuodesta 1999 johtaneen presidentti Vladimir Putinin kastekirkko.

Koulun ovesta sisään ja ulos virtaa väkeä tasaisesti, mutta tungosta ei ole.

Venäjän television valtiollinen ykköskanavan uutisoi aamulla jopa jonoista ja ruuhkasta äänestyspaikoilla. Moskovassa keskusvaalikomission viranomaiset sanoivat äänestysaktiivisuuden ylittäneen kello 10:een mennessä 10 prosentin rajan ja puoleen päivään mennessä monin paikoin yli 30 prosenttia, mikä tarkoittaisi ennätyksellistä äänestysintoa. Lukuihin on syytä suhtautua epäillen.

Ainakin täällä Pietarin keskustassa äänestäjät ovat jo aika vanhoja ihmisiä. Alle kolmekymppisiä ei näy puolen päivän aikaan.

Pietarin historiallisen keskustan alueella tosin asuukin enimmäkseen keskiluokkaista varttunutta väkeä. Nuoria asuu paljon lähiöissä.

Äänioikeutettuja Venäjällä on 108 miljoonaa ja vajaa pari miljoonaa muissa maissa. Ehdokkaita Putinin lisäksi oli seitsemän, mutta heillä ei ole lopputuloksen kannalta mitään merkitystä.

Pietarilainen nainen pudottaa äänensä läpinäkyvään uurnaan. Venäjän presidentinvaaleissa on maan virallisten uutisten mukaan käynnissä ennätysvilkas äänestäminen.

Äänestyspaikat ovat auki paikallista aikaa aamulla kahdeksasta iltaan kahdeksaan saakka. Venäjällä on 11 aikavyöhykettä. Äänestäminen alkoi itäisimmässä osassa maata jo lauantaina klo 18.00 Suomen aikaa. Äänestys päättyy läntisimmän eli Kaliningradin alueen myötä. Aikavyöhyke on Venäjän länsiosissa sama kuin Suomessa.

Äänestyksen tulos luvataan kertoa tänään. Voittajaksi on julistettu jo etukäteen Vladimir Putin, 65. Putinin voittopuhetta odotellaan tapahtuvaksi myöhään illalla.

Pietarilaisen koulun äänestyssalissa oli hyvin tilaa aamupäivästä.

Putin valittiin presidentiksi ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 1999, kun edeltäjä Boris Jeltsin erosi virasta. Toiselle kaudelle Putin pääsi helposti vuonna 2004.

Toinen kausi olisi ollut viimeinen, mutta Putin vaihtoi paikkaa pääministeri Dmitri Medvedevin kanssa neljäksi vuodeksi ja tuli sen jälkeen taas vaalikelpoiseksi kahdelle kaudelle.

Venäjän laki rajoittaa edelleen presidentin tehtävät kahteen peräkkäiseen kauteen. Näissä vaaleissa Putinin kolmas kausi loppui, ja nyt alkaa muodollisesti hänen neljäs kautensa, jota riittää vuoteen 2024. Presidentin valtakausi oli aiemmin neljä vuotta. Nykyään se on kuusi vuotta. Lakimuutoksella Putinille on mahdollista järjestää jatkokautta vielä vuoden 2024 jälkeenkin.

Venäjällä lakeja säätävä duuma toimii lähes kaikissa asioissa Putinin hallituksen toiveiden mukaisesti.