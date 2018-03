Filippiineillä raju tulipalo kasinohotellissa – ainakin kolme kuollut

Filippiinien pääkaupungissa Manilassa on riehunut raju tulipalo kasinohotellissa. Palo syttyi aamulla paikallista aikaa 21-kerroksisessa Waterfront Manila Pavilion -hotellissa.

Tulipalossa on kuollut ainakin kolme ihmistä, ja useita on viety sairaalaan. Lisäksi joitain ihmisiä on kateissa, ja heidän pelätään olevan loukussa rakennuksessa. Tiedot kadonneiden määrästä ovat vaihdelleet kahdesta liki kahteenkymmeneen.

Pelastustöissä on käytetty myös helikopteria, jolla ihmisiä on poimittu turvaan hotellin katolta. Kaikkiaan hotellista ja lähialueilta evakuoitiin turvaan satoja ihmisiä.

Pelastusviranomaisten mukaan kuolonuhreista ainakin kaksi oli hotellin työntekijöitä. Palon syttymissyytä ei tiedetä. Paikallisen median mukaan tulen epäillään saaneen alkunsa hotellin ensimmäisestä kerroksesta, jossa tehtiin remonttia.