Painostusta ja palkintoja – Venäjällä äänestäjät yritetään saada uurnille vaaleissa, joiden tulos on jo varma

Valta ja vastuu

Presidentin vaalit, tuttu tilanne myös Suomessa alku vuonna. Suomessa Niinistö sai yli 62% äänistä "laittaako Putin paremmaksi".

Kaipaisin tasaisempia kannatuslukuja, mutta boikoteilla tehdään pääasiassa vain kiusaa.

Venäjä on laaja maa, eikä heikko johtaja siellä pärjää. On osattava tehdä oikeita johtopäätöksiä, kuunneltava kansaa ja puututtava epäkohtiin.

Putinin "aikakaudella" maa onkin noussut monesta ahdingosta, tosin se on myös vaatinut veronsa. Oligarkit ja valtion omaisuudella keinottelijat on ajettu ahtaalle. Osa heistä onkin paennut maasta.

Erilaisten mielipiteiden esittäjät ja varteenotettavat vaihtoehdot tulisi ottaa huomioon paremmin päätettäessä ison valtakunnan asioista.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.