Nettirikolliset ovat ottaneet Monacon prinssi Albertia muistuttavan miehen avukseen huijatakseen rikkailta rahaa, kertoo paikallinen Monaco-Matin -lehti. Lehti kertoo, että rikolliset olivat lähettäneet kohteilleen WhatsApp-viestin, jossa vale-Albert pyytää rahaa, jotta voisi maksaa lunnaat islamistien sieppaamasta toimittajasta.

Mainos

Hallituksen mukaan huijareilla on ollut käytössään myös Monacon viranomaisten virallista kirjepaperia. Lisäksi he ovat väärentäneet puhelinnumeronsa niin, että puhelut näyttävät tulevan oikeista numeroista. Huijausviestejä on lähetetty erityisesti Aasiaan.

Monacon hallitus vahvisti, että huijausyrityksiä on tapahtunut. Prinssillä ei sinänsä pitäisi olla suurta tarvetta pyytää pikavippejä, koska hänellä on arviolta kahden miljardin euron varallisuus.