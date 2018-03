Myrkkyä saaneen brittipoliisin tila kohentunut

Rami Nieminen

Salisburyssa hermomyrkylle altistunut poliisi Nick Bailey voi jo paremmin, kertoo Britannian terveysviranomainen. Salisburyn sairaalan tiedotteen mukaan Baileyn tila on vakaa, eikä enää kriittinen. Sen sijaan ex-vakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal ovat edelleen tehohoidossa. Sairaalan mukaan Bailey on tajuissaan ja hänen kuntonsa on parantunut.

Skripal tyttärineen myrkytettiin Salisburyn pikkukaupungissa Lontoon lähellä kaksi viikkoa sitten sunnuntaina. Heidät löydettiin huonokuntoisina puistonpenkiltä. Bailey oli ensimmäisten paikalle ehtineiden poliisien joukossa.

Terveysviranomaisten mukaan useat Salisburyn asukkaat ovat hakeutuneet sairaalaan mahdollisen myrkylle altistumisen pelossa. Uusia myrkytystapauksi ei ole kuitenkaan havaittu.

Britannia on syyttänyt Venäjää Skripalin myrkyttämisestä.

