Neljä ihmistä jäi lumivyöryn alle Sveitsin Alpeilla, kaikkien pelätään kuolleen

Kaikkiaan neljän ihmisen pelätään kuolleen lumivyöryssä Sveitsin Alpeilla.

Lumivyöry iski Lounais-Sveitsissä sijaitsevalla Vallon d'Arbin alueella perjantaina. Vyöryn alle jäi tiettävästi neljä ihmistä, joista yksi löytyi kuolleena perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Muiden etsinnät jatkuivat lauantaina. Poliisin mukaan kateissa olevista yksi on Sveitsin kansalainen ja kaksi Ranskan kansalaista. Kuolonuhrin kansallisuutta ei kerrottu.

Sveitsin Alpeilla on sattunut tänä talvena useita ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia. Sveitsissä on satanut poikkeuksellisen paljon lunta, mikä on lisännyt lumivyöryjen vaaraa.