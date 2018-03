Venäjän ja Britannian kiista ex-vakoojan myrkytyksestä kiihtyy: "Putin teki päätöksen murhayrityksestä"

Sergei Skripal on entinen kaksoisagentti – vapautui vaihtokaupassa

Sergei Skripal on entinen Venäjän tiedustelupalvelun eversti ja kaksoisagentti. Hän sai Venäjällä syytteet maanpetoksesta vuonna 2006 myytyään tietoja Britannialle. Skripal sai 13 vuoden vankeusrangaistuksen. Vuonna 2010 Venäjä vapautti hänet vaihtokaupassa, jossa Venäjälle palautettiin kymmenen Yhdysvaltain vapauttamaa venäläisvakoojaa.

Skripal asettui Britanniaan Salisburyn pikkukaupunkiin, missä hän vietti ainakin näennäisesti hiljaiseloa vaatimattomassa punatiilitalossa nukkumalähiössä. Tosin toinen maanpaossa elävä venäläinen, Valeri Morozov, on väittänyt brittimedialle, ettei Skripal koskaan lopettanut tiedustelutoimintaa, vaan työskenteli kyberturvallisuuden parissa.

Myrkytettiin 4. maaliskuuta vahvalla hermomyrkyllä

Skripal, 66, ja hänen tyttärensä Julija, 33, löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta maaliskuun neljäntenä päivänä kello 16.15 paikallista aikaa. He olivat perjantaina yhä kriittisessä tilassa.

Porton Down -sotilastukikohdan laboratorio on varmistanut, että kaksikko altistui erittäin vahvalle Novitshok-hermomyrkylle.

Asiantuntijoiden mukaan ex-agentti tyttärineen ei koskaan toivu, vaikka he jäisivätkin henkiin. Siitä, miten kaksikko altistui myrkylle, on esitetty useita teorioita. Joidenkin arvioiden mukaan myrkky oli Julijan matkatavaroissa, toisten arvelujen mukaan sitä oli sotkettu Skripalin auton oveen.

Skripalin tytär oli matkustanut Venäjältä tapaamaan isäänsä päivä ennen myrkytystä. Aikaisemmin päivällä kaksikko ajoi autolla Salisburyssa sijaitsevaan ostoskeskukseen, kävi lasillisilla paikallisessa pubissa ja lounaalla italialaisessa ravintolassa.

Skripalin ja hänen tyttärensä lisäksi sairaalahoidossa on yksi poliisi, joka saapui ensimmäisten joukossa myrkytysoireista kärsivän kaksikon luo. Poliisi Nick Baileyn tila on poliisin mukaan vakava, mutta hänen vointinsa on parantunut jonkin verran.

Lisäksi 35 ihmistä on tarkistettu epäillyn myrkkyaltistuksen takia, mutta heidät on kaikki päästetty pois sairaalasta.

Novitshok on venäläisvalmisteinen armeijatason myrkky

Tapausta tutkii Britanniassa noin 500 poliisi- ja 200 sotilasviranomaista.

Britannian mukaan murhayrityksessä käytettiin Novitshok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Venäjä ei ole myöntänyt kehittäneensä Novitshok-ryhmän hermomyrkkyjä, mutta länteen loikanneet neuvostoliittolaiset tiedemiehet kertoivat aineista kirjassaan.

Vain tippa eli 10 milligrammaa hermomyrkkyä ihmisen iholla tai hengitysteissä riittää tappamaan ihmisen. Myrkky vaikuttaa nopeasti aiheuttaen ensin pupillien muuttumisen nuppineulan pään kokoisiksi, minkä jälkeen ihminen alkaa kuolata ja kouristella ja hänen hengityksensä lamaantuu.

Hermomyrkkyä saaneita voidaan pitää elossa vastalääkkeen avulla kunnes myrkky poistuu kehosta. Vaikka myrkytyksen uhri jäisi henkiin, hänelle jää todennäköisesti elinikäisiä hermostollisia oireita.

Britannian ja Venäjän suhteet pakkaselle

Britannian ja Venäjän jo entuudestaan huonot suhteet jäähtyivät entisestään myrkytystapauksen myötä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapaukseen.

Britannian pääministeri Theresa May kertoi keskiviikkona Britannian karkottavan 23 venäläistä diplomaattia. Kyseessä on suurin diplomaattien karkotus Britanniasta sitten kylmän sodan.

Perjantaina Venäjä kertoi, että se karkottaa puolestaan brittidiplomaatteja. Asiasta kertonut ulkoministeri Sergei Lavrov ei kuitenkaan vielä täsmentänyt karkotettavien määrää.

Britannian, Ranskan, Saksan ja Yhdysvaltojen hallinnot ilmoittivat torstaina harvinaisessa yhteisessä lausunnossaan tuomitsevansa Skripaleja vastaan tehdyn iskun. Useat maat ovat sanoneet, että ne uskovat Venäjän olevan murhayrityksen takana.

Samoin torstaina Britannia kertoi perustavansa uuden keskuksen kemiallisten aseiden vastaiseen puolustautumiseen. Samalla tuhansia sotilaita rokotetaan pernaruttoa vastaan. Kemiallisten aseiden vastaiseen puolustukseen investoidaan yli 50 miljoonaa euroa.

Venäjä aloitti tutkinnan tyttären murhayrityksestä

Venäjän ulkoministeri Lavrov vihjasi, että tapahtunut on Britannian hallituksen juoni saada huomio pois vaikeuksiin ajautuneista brexit-neuvotteluista.

Brittilehti The Telegraphin mukaan brittiläiset tiedusteluelimet epäilevät, että Skripalin ja hänen tyttärensä saama hermomyrkky tuli Moskovasta Britanniaan matkatavaroissa.

Perjantaina Britannian ulkoministeri Boris Johnson sanoi, että he uskovat olevan ylivoimaisen todennäköistä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on itse päätöksen takana. Putinin tiedottaja vastasi, että Johnsonin väite ei ole mitään muuta kuin "shokeeraava ja anteeksiantamatonta käytöstä diplomatian näkökulmasta".

Perjantaina Venäjä ilmoitti, että se aloittaa tutkinnan Julija Skripalin murhayrityksestä. Häneen isäänsä ei mainittu kyseisessä lausunnossa.