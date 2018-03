Merkel ja Macron tapasivat Pariisissa: "Uudistussuunnitelma EU:lle kesäkuuhun mennessä"

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi perjantaina, että Euroopan unionin uudistamiseksi tarvitaan selkeä ja kunnianhimoinen suunnitelma kesäkuuhun mennessä. Macron kommentoi asiaa tavattuaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin Pariisissa. Merkel sanoi olevansa yhtä mieltä takarajasta ja sanoi, että tuloksia on oltava kesäkuuhun mennessä.

Macron on ajanut unionin uudistamista perin pohjin sen virkistämiseksi. Lisäksi tarkoituksena on syventää yhteistyötä kasvavien populistiliikkeiden tuomien haasteiden vuoksi. Uudistuksiin kuuluisivat myös euroalueen yhteinen talousministeri ja budjetti. Macron nosti tapaamisessa esille myös Britannian brexitin mukanaan tuomat haasteet.

– Kesäkuuhun mennessä ehdotamme selkeää ja kunnianhimoista uudistussuunnitelmaa, joka koskee euroaluetta, maahanmuuttopolitiikkaa, puolustusta, kauppaa, tutkimusta, koulutusta sekä muita isoja kokonaisuuksia, Macron listasi.

Osa Euroopan johtajista on aiemmin ilmaissut epäilyksensä Macronin uudistussuunnitelmista. Macron on luottanut Merkelin tukeen, mutta viimeisen puolen vuoden ajan Merkelin huomion ovat vieneet Saksan pitkiksi venyneet hallitusneuvottelut. Näin ollen Macronin uudistuksilta on puuttunut oleellinen tuki.

Macron onnittelikin neljännelle liittokanslerikaudelleen valittua Merkeliä Saksan uudesta hallituksesta.

– Täytyy sanoa, että olimme iloisia, kun tämä (Saksan hallitusneuvottelut) päättyi hyvin, Macron totesi.

Merkel kommentoi Ranskan ja Saksan suhteiden olevan avain Euroopan tulevaisuuteen.

– Ranska ja Saksa ovat saavuttaneet paljon yhdessä, vaikka emme ole aina jakaneet samoja mielipiteitä. Nyt haluamme löytää yhteisen polun, jota kulkea jatkossa, Merkel sanoi.

Merkel lisäsi unionin yhtenäisyyden olevan nyt tärkeämpää kuin koskaan.