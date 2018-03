DR: Tanskan yleisradio joutuu säästökuurille

Tanskan yleisradio (DR) joutuu säästökuurille, kertoo yleisradioyhtiö DR verkkosivuillaan. Maan oikeistolainen vähemmistöhallitus ja sen apupuolue Tanskan kansanpuolue kertoivat perjantaina päässeensä sopuun yleisradioyhtiön rahoituksen raameista.

Sopimuksen mukaan DR:n on leikattava seuraavan viiden vuoden aikana menojaan 20 prosenttia. Yleisradioyhtiön budjetti on noin 3,7 miljardia Tanskan kruunua. Säästövaatimus on noin 770 miljoonaa Tanskan kruunua.

DR:n mukaan nykyinen televisiolupa korvataan verolla. Se miten vero kannetaan on vielä epäselvää.