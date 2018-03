Rikolliset myivät sotilastason hermomyrkkyjä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen

Markku Saksa

Elokuussa 1995 Venäjän pääministeri Viktor Tshernomyrdin johti mustiin pukeutunutta valtaeliitin joukkoa pankinjohtaja Ivan Kivelidin, 46, hautajaisissa Moskovassa.

Pääministeri asetti kimpun punaisia ruusuja pankinjohtajan arkulle ja nyökkäsi vainajan omaisille.

Palkkamurhaajien uhrina oli kuollut vuoden aikana satoja liikemiehiä ja teollisuusjohtajia sekä 16 merkittävää pankinjohtajaa. Venäjän kieleen ilmestyi uusi lainasana killer. Väkivalta oli riistäytynyt käsistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi niistä ajoista muutama päivä sitten julkaistussa vaalifilmissään: hän nukkui maaseutuasunnossaan pumppuhaulikko vierellään.

Pankinjohtaja Ivan Kivelidi oli lyyhistynyt myrkytyksen saaneena työpöytänsä ääreen, samoin hänen sihteerinsä Sara Ismailova.

Poliisitutkimuksen mukaan he kuolivat puhelimen luuriin kätkettyyn novichok-hermomyrkkyyn. Samalla aineella yritettiin myrkyttää Britanniassa entinen venäläinen vakooja Sergei Skripal, 66, ja hänen tyttärensä Julia, 33.

Myrkyttäjä oli Kivelidin liikekumppani. Kuulusteluissa hän kertoi hankkineensa myrkyn lukuisten välikäsien kautta Leonid Rinkiltä. Rink oli töissä novichock-sarjan hermomyrkkyjä valmistavassa moskovalaisessa laboratoriossa.

Rink kertoi, että hän varasti myrkkyä työpaikaltaan ja säilytti sitä autotallissa. Hän myi novichockia ampulleissa erään entisen poliisin välityksellä. Rahoilla hän maksoi velkojaan.

Neuvostoliitolla oli kylmän sodan aikana valtava kemiallisten aseiden kehitysohjelma. Tuotanto oli jaettu ympäri laajaa maata. Siihen mennessä, kun Neuvostoliitto romahti, myrkkyjä oli valmistettu 40 000 tonnia.

Kun valtio kaatui, eri puolilla maata olleet laboratoriot jäivät ilman rahaa oman onnensa nojaan. Työntekijöiden palkat olivat useita kuukausia myöhässä, jos tulivat ylipäätään maksetuiksi.

Mainos

Vuonna 1995 julkaistun amerikkalaisraportin mukaan laboratorioissa oli puuovet ja tiilikatot, jotka eivät olleet suuria esteitä, jos joku halusi sisälle. Kemialliset aseet olivat siiloissa joko jauheena tai nesteenä ilman sinettikansia. Kukaan ei huomannut, jos pieniä määriä hävisi.

Kenelläkään ei pitäisi enää olla hallussaan novichokia, sillä maailman maat lupasivat hävittää kaikki hermomyrkyt vuonna 1997 tehdyllä sopimuksella.

Vuonna 1999 Venäjä ja Yhdysvallat sopivat kemiallisia aseita valmistaneiden laboratorioidensa purkamisesta.

Venäjä hävitti vuosien mittaan noin 40 000 tonnia kemiallisia aseita, mutta kuten Salisburyn myrkytykset ja Moskovassa tapahtunut pankinjohtaja Kivelidin ja hänen sihteerinsä murha osoittavat, myrkkyä jäi kuitenkin jäljelle joko rikollisten tai asevoimien käsiin.

Kylmän sodan aikana moskovalaisen myrkkylaboratorion tieteellisenä johtajana toimi Vil Mirzayanov. Hän loikkasi länteen vuonna 1995 ja asuu nyt Yhdysvalloissa.

Mirzayanov kirjoitti sittemmin kirjan Venäjän kemiallisista aseista nimeltä State Secrets: An Insider's Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program.

Hän paljasti kirjassaan, ilmeisesti turhamaisuuttaan, kehittämänsä novichokin nerokkaan koostumuksen. Amerikkalaiset vastustivat paljastusta, mutta novichok oli Mirzayanovin elämäntyö kemistinä. Amazon myy edelleen kirjaa.

Mirzayanov, 83, uskoo, että Venäjä on syyllinen Skripalien myrkyttämiseen. Hän ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että joku muu on valmistanut myrkkyä hänen antamansa kemiallisen kaavan mukaan.

Mirzayanov alkoi 1980-luvulla epäillä kemiallisten aseiden järkevyyttä ja moraalia. Hän alkoi puhua instituutin sisällä kemiallisia aseita vastaan, mutta häntä ei kuunneltu.

Rauhanmiehenä pidetyn Mihail Gorbatsovin aikana laboratoriossa oli vielä täysi höyry päällä, minkä vuoksi Mirzayanovin kiukku kasvoi. Hän ryhtyi julkiseen vastarintaan ja antoi haastatteluja ulkomaalaisille lehdille.

Hän joutui oikeuteen, mutta sai vain kotiarestia. Silloin elettiin liennytyksen vuosia. Ohjuksia sahattiin kappaleiksi sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa.

Lähteet: The Times, The Daily Beast, The Independent, Reuters.