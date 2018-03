Filippiinit ilmoitti eroavansa Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta

Filippiinit on ilmoittanut YK:lle eroavansa Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Ulkoministeri Alan Peter Cayetanon mukaan eropäätös tehtiin, koska meneillään on kampanja kansainvälisen yhteisön harhaan johtamiseksi ja presidentti Rodrigo Duterten tuomitsemiseksi.

ICC on tutkinut Duterten veristä huumeiden vastaista taistelua. Filippiinien poliisi on kertonut surmanneensa noin 4 000 pidätyksiä vastustanutta ihmistä. Ihmisoikeusryhmien mukaan luku on kolme kertaa suurempi. Ryhmät ovat myös syyttäneet viranomaisia murhista.

Ero ICC:stä astuu voimaan vuoden päästä siitä, kun asiasta on ilmoitettu virallisesti. Asiantuntijoiden mukaan Filippiinien ero ei tarkoita, että ICC lopettaisi kansainvälistä huomiota saaneiden kuolemien tutkimisen.